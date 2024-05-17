我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2020年投給拜登的決戰州選民 今年不再相挺

年度大血拼 2024亞馬遜會員購物日7月登場

接受環時專訪 德汽車專家：「中國產能過剩」是政治宣傳

記者陳湘瑾／即時報導
德國經濟學家、汽車專家杜登霍夫 （Ferdinand Dudenhöffer）。（圖／取自青木在德國）
德國經濟學家、汽車專家杜登霍夫 （Ferdinand Dudenhöffer）。（圖／取自青木在德國）

德國經濟學家、汽車專家杜登霍夫 （Ferdinand Dudenhöffer）日前接受大陸《環球時報》專訪，他表示，中國在新能源汽車領域具競爭力，其優勢來源於中國車企對科技創新和研發投資的重視，以及北京對該領域大力支持，相比之下，美國的做法「令人遺憾」。

杜登霍夫指出，寧德時代、億緯鋰能、弗迪電池等中國電池製造商，多年來累積豐富專業知識和成本優勢，使比亞迪等中國車企能夠提供高品量且價格實惠的新能源汽車產品。

他表示，中企致力於長期發展，因此獲得低錯誤率的高質量生產工藝、針對電池材料的豐富專業知識，造就中企生產高性價比、高品質電池，「電動汽車由電池塑造，而電池的中心在中國。」

針對美國近來提出的「中國產能過剩論」，《環球時報》提到部分美媒會將此定義為「超過國內需求的生產能力」，杜登霍夫解釋，一家全球公司在全球的生產超過全球需求時，才會出現產能過剩，「若按照美方的定義，保時捷將出現巨大產能過剩，因為保時捷只在德國生產，但銷往全球，其中最大的市場包括北美、中國和其他歐洲國家。」

他表示，「所謂中國產能過剩論，在我看來不僅荒謬，而且扭曲現實，純粹是一種政治宣傳。」

他總結，德國汽車工業與中國合作得很好，與中國「脫鉤」，甚至對從中國進口的汽車徵收懲罰性關稅，將對德國汽車產業造成極大損害，「如果你認為可以用一堵牆保護自己免受競爭影響，是對經濟學非常天真的理解。」

據公開資料顯示，杜登霍夫曾任職歐寶、保時捷、寶獅汽車及雪鐵龍等汽車公司，他也是德國汽車研究中心（CAR）創始人，並經常在媒體上發表對汽車行業和運輸政策的看法。此前，他便曾多次指出中國汽車產業發展快速、汽車發展的未來在中國。

然而據《環球時報》駐德記者青木引述德國《世界報》報導，杜登霍夫在去年11月與他創立的汽車研究中心分道揚鑣，背後原因恐與杜登霍夫與中國的關係有關，因杜登霍夫近年來對中國始終採取非常不批判的政治立場，報導指出，杜登霍夫認為德國汽車製造商在中國面臨的最大風險是失去經濟和技術聯繫。

德國 投資 關稅

上一則

中國嚴打短片拚流量擺拍造假 抓了1500多人

延伸閱讀

睡不好？ 專家給5建議改善睡眠

睡不好？ 專家給5建議改善睡眠
從亞馬遜到小車行 均涉銷違規鋰電池

從亞馬遜到小車行 均涉銷違規鋰電池
中國推新能源車下鄉 官方列出99款車

中國推新能源車下鄉 官方列出99款車
德國杜塞爾多夫住宅火災致3死16傷

德國杜塞爾多夫住宅火災致3死16傷

熱門新聞

有家長表示，孩子參加的暑假赴美14天遊學團，面簽時，46名學生被「團滅」；示意圖，與新聞無關。（本報資料照片）

知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅

2024-05-15 11:15
美國資深汽車媒體人凱文·威廉姆斯發文稱，他在試乘過十幾輛中國品牌電動汽車後，驚覺「西方車企完蛋了」。（取材自X平台）

試乘十幾輛中國電動車後 美記者：傲慢的西方車企完蛋了

2024-05-12 02:30
福建艦在藍色海面上清楚畫出一道航跡。(取材自微博)

甲板為何空空如也？ 福建艦8天海試 3細節耐人尋味

2024-05-11 06:30
中國國台辦發言人陳斌華在520來臨之際，宣布中方對5位名嘴制裁，並提到將推出「懲『獨』法律措施」。（記者廖士鋒／攝影）

「造謠中國人吃不起茶葉蛋」中宣布將懲「獨」 制裁劉寶傑等台灣5名嘴

2024-05-14 22:58
中國國產大飛機C919商業飛行即將滿周年，自主研製中國首款洲際客機C929也有新進展。圖為C919客機日前驗證飛行。(中新社)

﻿中國國產洲際客機C929試飛 估年底申請適航審定

2024-05-10 21:00
在北京故宮外排隊的老年團。(取材自中新周刊／東方IC圖）

農村老人參加低價旅行團 為何甘願被洗腦?

2024-05-10 02:00

超人氣

更多 >
「慶餘年2」開播即爆款 第一個口碑翻車的卻是「這個女配角」…

「慶餘年2」開播即爆款 第一個口碑翻車的卻是「這個女配角」…
曾多次投票卻不能領社安金 佛州男住美64年才知非公民

曾多次投票卻不能領社安金 佛州男住美64年才知非公民
真的撐不下去了？班艾佛列克和珍妮佛洛佩茲傳將離婚

真的撐不下去了？班艾佛列克和珍妮佛洛佩茲傳將離婚
她佔了這個公務職缺 年薪高過市長、州長甚至美國總統

她佔了這個公務職缺 年薪高過市長、州長甚至美國總統
每天吃這食物 110歲日裔奶奶笑口常開分享長壽祕訣

每天吃這食物 110歲日裔奶奶笑口常開分享長壽祕訣