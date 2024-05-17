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中國國防部：福建號將展開後續試驗

中央社台北17日電
中國第三艘國產航空母艦福建號日前完成首次出海試驗。中國國防部今天表示，福建艦將按既定計畫展開後續試驗。(新華社)
中國第三艘國產航空母艦福建號日前完成首次出海試驗。中國國防部今天表示，福建艦將按既定計畫展開後續試驗。(新華社)

中國第三艘國產航空母艦福建號日前完成首次出海試驗。中國國防部今天表示，福建艦將按既定計畫展開後續試驗。

福建號8日完成首次出海試驗，對於動力、電力等系統設備進行了系列測試，時值美國、菲律賓展開「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演。有軍事評論指出，福建號首航有向南海各方發出訊號之意，表明中國已做好戰鬥準備。

據央視網，中國國防部發言人張曉剛今天表示，福建號圓滿完成首次航行試驗且達到預期效果，下一步將按既定計畫展開後續試驗；而福建號航行試驗是建造過程中的正常安排，不針對任何特定目標、地區和國家。

針對外界聯想，張曉剛則稱，中國研製建造航空母艦是維護國家主權、安全、發展利益的需要。中國堅定不移堅持走和平發展道路，奉行防禦性的國防政策。

此外，輿論關注在美菲「肩並肩」軍演沙盤上出現外形疑似共軍遼寧號的航空母艦模型，以及組織擊沉中國製造的船隻演練，張曉剛抨擊菲律賓有關言行自相矛盾，「在南海問題上，到底是誰在主動挑釁、製造事端？又是誰在搞陣營對抗、加劇南海緊張局勢？」。

他還稱，這是「典型的阿Q精神勝利法」，「中國軍隊歷來不惹事、不怕事，有人若想扯虎皮拉大旗、拉幫結派對中方進行脅迫施壓，那完全是打錯了算盤」。

張曉剛又說，「正告菲方不要輕舉妄動」，停止一切侵權挑釁行徑。中方將繼續採取堅決果斷措施，堅決捍衛自身領土主權和海洋權益，維護南海和平穩定。

國防部 共軍

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