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京東第1季淨利年增17% 大幅超出市場預期

記者陳湘瑾／即時報導
京東即時零售業務推出「京東秒送」，號稱9分鐘可以將商品送達客戶手中。（圖／取自瀟湘晨報）
京東即時零售業務推出「京東秒送」，號稱9分鐘可以將商品送達客戶手中。（圖／取自瀟湘晨報）

京東集團16日公佈2024年第1季業績，營收達人民幣2,600億元（約360億美元），年增7%，超過市場預估的人民幣2,583.5億元。在非美國通用會計準則下，第1季歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤為人民幣89億元（約12億美元），年增17.2%，大幅超出市場預期。

據第一財經報導，京東表示，第三方商家店鋪數突破百萬，商品供給更加豐富多元。此外，京東供應鏈基礎設施資產規模達人民幣1,541億元，年增12%。自2017年京東全面向技術轉型以來，截至目前研發投入已累計近人民幣1,300億元。

京東即時零售業務16日也全面升級，整合原本的即時零售品牌「京東小時達」和「京東到家」，以全新品牌形象「京東秒送」提供最快9分鐘送達的購物體驗。目前，京東秒送已覆蓋全國2,300個縣區市，合作門店超過50萬家，覆蓋全品類商品。

據路透報導，京東和其對手阿里巴巴一直在降低價格並提供折扣，當前消費者正傾向於低成本、以折扣為重點的電商平台。京東還一直在發展其物流、電子和家用電器部門。

報導指出，與中國的其他同行相比，京東在國際擴張方面沒有那麼積極，市場分析師預計中國國內的增長將放緩，可能會促使其尋找新的海外收入來源。

供應鏈 零售業 利潤

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