美加徵關稅 中駐美使館：損人不利己

美宣布加徵自中國進口產品的關稅。(歐新社)

就美國宣布提升自中國進口的電動車 、鋰電池等產品關稅 ，中國駐美使館發言人於當地時間15日回應表示，美方濫用301關稅複審程序，進一步提高部分對華產品加徵的301關稅，對其錯誤做法非但不予以糾正，反而一意孤行，一錯再錯。中方對此表示強烈不滿。

中國駐美使館於當地時間15日，發布發言人答記者問，對美方行為作出回應。

中國駐美使館表示，5月14日，美方發布對華加徵301關稅四年期複審結果，美國總統拜登 宣布在原有對華301關稅基礎上，進一步提高對自華進口的電動車、鋰電池、光伏電池、關鍵礦產、半導體等產品的加徵關稅。

中國駐美使館發言人說，世貿組織已明確做出結論，美國的301關稅違反世貿規則，是違反國際法的行為。美方的這項做法損人不利己，只會大幅推升進口商品成本，讓美國企業和消費者承擔更多的損失，令美國消費者付出更大的代價。

中國駐美使館發言人說，一段時間以來，美國為了維護自己的單極霸權，將經貿問題政治化、工具化，頻繁對華施加單邊制裁，濫用301關稅，不擇手段地瘋狂打壓中國的正常經貿科技活動。這並不能證明美國的強大，反而暴露出美方已喪失自信；也不能解決美國自身的問題，反而會對國際產供鏈的正常運作造成進一步破壞；並不能因此阻止中國的發展振興，反而會激發中國人民更加奮發圖強。

中國駐美使館發言人還表示，美方此舉是典型的保護主義、政治操弄、霸道欺凌，違背了拜登總統「不尋求打壓遏制中國發展」「不尋求與中國脫鉤斷鏈」的承諾，也不符合兩 國元首達成的共識精神，嚴重影響雙邊合作氛圍。

最後，中國駐美使館發言人強調，中方敦促美方切實遵守世貿組織規則，立即取消對華加徵關稅措施。 中國將採取一切必要措施，捍衛自身權益。