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稱菲船在黃岩島海域「非法聚集」 中國海警現場管制

記者陳政錄／即時報導
圖為中國海警3502艦，在黃岩島海域為其他執法艦艇進行海上補給，圖為無人機照片。（新華社）
圖為中國海警3502艦，在黃岩島海域為其他執法艦艇進行海上補給，圖為無人機照片。（新華社）

面對菲律賓民間組織「Atin Ito」聯盟率載有平民的商業漁船，駛向黃岩島周圍海域，以維護菲方對該水域的權益，中國官媒16日通報，中國海警加強現場監視取證，並指菲方在現場透過下網捕魚作業、展示旗幟等方式作秀，「中國海警依法對菲方非法聚集船隻進行現場管制」。

中國中央廣播電視總台旗下「CGTN記者團﻿」帳號16日發布，5月16日，菲律賓多艘船隻在「我黃岩島鄰近海域非法聚集」，進行與正常漁業生產作業無關的活動，中國海警加強現場監視取證。

CGTN報導稱，菲律賓民間組織多艘船隻在「我黃岩島以東海域60海里左右處」非法聚集，進行拍照攝影，菲公務船為其伴航並充當「保鏢」。

報導稱，菲方在現場透過下網捕魚作業、展示旗幟等方式作秀，中國海警依法對菲方非法聚集船隻進行現場管制。

在此之前，CGTN昨晚也發布，5月15日，中國海警依法在黃岩島海域常態進行維權執法活動。當時發布影片中，一名共軍海軍以中文廣播：「菲律賓船隻，我是中國海警3502艦，正在中華人民共和國管轄海域依法巡航，請通報你船意圖和下步動向。﻿」

共軍 華人

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