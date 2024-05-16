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WSJ：普亭是習近平反美戰友 但對中國是麻煩

中央社台北16日電
WSJ認為，對中國國家主席習近平來說，普亭是共同反對美國主導國際秩序的有益戰友，但他與普亭的這種關係，對中國來說同時也是麻煩。歐新社
WSJ認為，對中國國家主席習近平來說，普亭是共同反對美國主導國際秩序的有益戰友，但他與普亭的這種關係，對中國來說同時也是麻煩。歐新社

俄羅斯總統普亭在全球孤立下訪問中國，美媒認為，對中國國家主席習近平來說，普亭是共同反對美國主導國際秩序的有益戰友，但他與普亭的這種關係，對中國來說同時也是麻煩。

普亭（Vladimir Putin）今天訪問中國，並與習近平舉行會談，會後並簽署「關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明」。華爾街日報同日則以「對中國而言，俄羅斯既是戰友也是麻煩」為題發表文章，提出上述觀點。

文章直指，習近平、普亭之間的長久友誼，已經成為兩國關係的基礎。習近平2023年進入第3個任期後的首訪國家就是俄羅斯，而普亭進入這個新任期的首訪國家則是中國。但習近平視普亭為「有益戰友」的這種關係，對中國來說同時也是麻煩，因為美國和歐洲均警告中國不要幫俄羅斯重建軍隊。

這篇文章指出，自烏克蘭戰爭爆發後，儘管中國為俄羅斯經濟提供了重要支持，但中國相較於戰前似乎已經不那麼熱絡；而普亭這次訪問中國，則將為他提供一個向俄羅斯大眾「展示盟友」的機會。

文章認為，普亭更有可能等到的是中國政策的延續，也就是中國將繼續「幫襯」俄羅斯經濟，大量購買俄羅斯的廉價能源，並出售俄羅斯越來越難從其他國家進口的消費品。

南京大學國際關係教授朱鋒表示，普亭當然希望中國能夠以某種形式提供「非常持久」的支持，但中國政府只是希望看到中俄兩國關係的發展不受干擾，然而只要俄烏戰爭繼續，中國就要面對由此帶來的外交困境。

朱鋒認為，中國一方面非常反對向其他國家使用武力。另一方面也不希望與俄羅斯的關係徹底破裂。畢竟俄羅斯是中國的鄰居，中國則是俄羅斯石油和天然氣的大買家。

波蘭官方智庫東方研究中心（Centre for Eastern Studies）副主任、中國問題研究員雅科波夫斯基（Jakub Jakobowski）表示，中俄關係的總體架構相當穩固，只要與美國的戰略衝突存在、而且可能不會很快消失，中國就會把俄羅斯當作唯一可靠的合作夥伴。

雅科波夫斯基針對普亭這次訪中表示，無論從普亭的角度還是從中俄關係的角度看，都是一次「非常棒的訪問」，而這就像「習近平策劃的」那樣。如果觀察習近平先前訪問的歐洲國家和整體背景就會發現，他的外訪與美國相抗衡的意味顯然非常濃厚。

雅科波夫斯基說，普亭這次訪中除在北京與習近平會談，還將赴哈爾濱。當地正舉辦中俄博覽會，聚焦於增強中俄兩國貿易和投資關係。普亭訪問中國東北，增加了外界對他可能順道訪問北韓的猜測，而俄烏戰爭爆發後，俄羅斯與北韓的關係日益密切，更從北韓獲取武器裝備用於烏克蘭戰爭。

朱鋒對此表示，俄羅斯與北韓關係的不斷發展，令中國有些不安，擔心自己會被歸入一個集團，讓人想起韓戰期間各集團國家「步調一致」的情形，中國「完全不想陷入一場新冷戰」。

但在歐洲官員看來，中國的立場與俄羅斯的立場非常接近。中國認為，俄羅斯有權享有「不可分割的安全」，任何其他國家維護安全的行動都不應威脅俄羅斯的安全，這與普亭入侵烏克蘭的理由如出一轍。

俄羅斯 普亭 習近平

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