純電產品銷量表現不如預期 中國理想汽車將裁5600人

理想汽車首款純電產品「理想MEGA」表現不佳。（圖／取自理想汽車微博）

中國理想汽車面臨銷量不如預期、首款純電產品「理想MEGA」表現不佳等問題，據界面新聞報導，該公司嘗試通過直接裁員 的方式降低成本。

報導指出，理想汽車5月初即傳出裁員消息，人力資源、造型、生產及供應鏈相關部門均有不同比例的人員調整，上海的純電產品團隊也將迎來收縮，預計涉及員工人數超過5600人。

和特斯拉 、比亞迪相比，理想汽車尚未在高階的智能駕駛競賽中取得明顯佳績，該公司曾提出要在中國百座城市開通城市領航輔助駕駛系統，但進度推行緩慢，實際量產落地不及預期。

此外，理想MEGA的銷量指引下調，從每月8000輛降至2000輛。當銷量指引發生改變，相應的人員配置也需要進行縮減。

一位知情人士告訴界面新聞記者，理想汽車的外包人員在3月底前已經全部裁退，4月初理想汽車曾否認大幅縮減預算並進行裁員的傳聞，但當時內部員工已有將要裁員猜測。

汽車產業在中國市場面臨苦戰，本田 汽車16日傳出在中國當地正式員工中，徵求自願離職人員。此外，界面新聞指出，比亞迪也在內部推行更嚴苛的績效管理手段。從特斯拉和理想汽車裁員，到比亞迪嚴格管理條例，反映當下新能源汽車領域激烈的競爭局面，即使是行業龍頭企業也在積極做準備。