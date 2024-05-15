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普亭已抵北京 新防長貝洛索夫也隨同訪中

記者黃國樑／即時報導
俄羅斯總統普亭在16日凌晨四時許已飛抵北京，展開為期兩天對中國的國事訪問。 (新華社)
俄羅斯總統普亭在16日凌晨四時許已飛抵北京，展開為期兩天對中國的國事訪問。 (新華社)

據新華社、央視新聞等陸媒，5月16日凌晨4時許，俄羅斯總統普亭乘專機抵達北京，對中國進行國事訪問。這是普亭正式就任俄羅斯新一任總統後的首次出訪，也是他去年10月赴華出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇後，再度訪問中國。

據俄羅斯衛星通訊社日前的報導，俄羅斯總統國際事務助理烏沙科夫向媒體表示，普亭準備了包括商業文件在內的大量雙邊文件。他表示，「兩國領導人在場時，計劃共簽署11份政府間文件，但針對此次訪問，還準備了包括商業文件在內的大量其他協議和文件，這些文件將在兩國領導人不在場的情況下簽署。」

他說，兩國領導人計劃在兩國建交75週年之際簽署俄中關於深化全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明。烏沙科夫說，「今年是俄中建交75週年，在此之際，將通過一份多達30餘頁的詳細文件。它將凸顯我們雙邊關係的特殊性，並對進一步發展各領域雙邊關係的措施加以說明。」

此外，烏沙科夫表示，普亭將出席第八屆俄中博覽會開幕式，期間將簽署地區間協議。他表示，普亭與習近平在北京會晤期間將討論烏克蘭、中東和亞洲地區局勢。他就訪普亭華會談議程說，雙方「將討論歐亞經濟共同體與中國「一帶一路」倡議的一體化進程對接問題、烏克蘭局勢以及中東、中亞和東北亞局勢」。

烏沙科夫也透露，有關外交政策合作的主要和最重要的議題將在16日晚上舉行的非正式會談閉門會議上討論，俄中兩國代表團的部分成員將參加，而俄方參與人員，除了烏沙科夫本人以及俄羅斯外長拉夫羅夫以外，近期處在俄羅斯輿論焦點的原國防部長紹伊古和新國防部長貝洛索夫也將出席此會議。

普亭 俄羅斯 一帶一路

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