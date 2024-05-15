與巴基斯坦外長戰略對話 王毅：盼保障中國在巴人員安全

中國外交部長王毅15日在北京與巴基斯坦副總理兼外長達爾舉行第五次中巴外長戰略對話。圖為二人會後共同召開記者會。（圖／取自中國外交部網站）

中國外交部長王毅 15日在北京與巴基斯坦副總理兼外長達爾舉行第五次中巴外長戰略對話時表示，中方同巴方深化合作的決心不會動搖，同時希望巴方繼續全力保障中國在巴人員、專案和機構安全，消除中國企業和人員的後顧之憂，並稱願與巴方進一步深化反恐安全合作。達爾則承諾將盡快徹查「3.26」達蘇恐襲事件，並將全力保障中國在巴人員和機構安全。

今年3月26日，參與巴基斯坦北部「一帶一路 」工程達蘇水電站的5名中國工程隊人員遭遇自殺式炸彈襲擊而喪命，且這是當周第三起針對中國利益的攻擊事件。中資項目在巴基斯坦屢次成為受到攻擊的目標。

據中國外交部新聞稿，王毅在會晤中表示，達爾就任後以中國為正式出訪的首個國家，體現出巴方對發展中巴關係的高度重視。

王毅稱，長期以來，巴基斯坦堅定奉行「一個中國原則」，在涉及中國核心利益問題上毫無保留給予中方寶貴支持。中國也始終堅定支持巴方捍衛國家主權、獨立和領土完整，並支持巴方在國際和區域事務中發揮更大作用。

王毅說，「中方願匯集力量推進中巴經濟走廊『升級版』建設」，推動中巴全天候戰略合作夥伴關係步入更高品質、更為安全、更可持續的新階段，攜手加快建構新時代更緊密的「中巴命運共同體」。雙方要保持務實合作的良好發展勢頭，共建成長走廊、民生走廊、創新走廊、綠色走廊、開放走廊。

據中方發布，達爾表示，巴中政治互信牢固，有著「朋友加兄弟」的深厚情誼。對華關係是巴對外政策的基石。巴方恪守一個中國原則，在所有涉及中方核心利益的問題上毫不猶豫地堅定支持中方。

達爾還說，期待進一步深化巴中各領域務實合作，與中方共同推動中巴經濟走廊「升級版」建設。巴方願同中方在多邊機構中進一步加強協調配合，攜手應對全球性挑戰。

針對「3.26」達蘇恐襲事件，達爾除向遇難的中方人員再次表示深切哀悼，並強調巴方將盡快徹查，堅決將事件的策劃者、資助者、施暴者繩之以法，堅決打擊暴恐勢力，全力保障中國在巴人員和機構安全。

據中國外交部新聞稿，雙方也針對大國關係、國際經濟金融情勢、中東和區域局勢等共同關心的問題深入交換了意見。

另外，王毅在會後記者會表示，中巴雙方要以「四個堅定不移」為重點，進一步鞏固好、發展好中巴全天候戰略夥伴關係，其中包含堅定不移支持彼此維護核心利益、堅定不移推進全方位務實合作、堅定不移保障共同安全、堅定不移維護國際公平正義。

王毅表示，中方讚賞巴方堅定奉行「一個中國原則」，在台灣、涉疆、涉藏、涉港等議題上堅定支持中國。