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河南現10級恐怖強風 燈柱倒塌 砸死騎單車民眾

記者林宸誼／即時報導
窗戶被吹的摇摇欲坠，要3名壯漢才能拉住。（取自微博影片）
窗戶被吹的摇摇欲坠，要3名壯漢才能拉住。（取自微博影片）

中國異常氣候現象頻傳。河南氣象局15日8時發布強風黃色預警，隨後不少當地民眾曬出災情畫面，其中鎮平縣有路燈在大風中倒塌，砸死一名路過騎單車的民眾。還有網友上傳影片，家裡窗戶被吹的搖搖欲墜，要三名壯漢才能拉住。

據新京報報導，河南鎮平縣15日有一盞路燈在大風中倒塌，砸中一名騎單車的民眾。附近一位居民表示，事發時風很大，不少路樹被連根拔起，圍欄、三輪車也被強風吹倒。

《看看新聞》稱，鄭州15日凌晨許多市民被大風驚醒，紛紛在社交媒體上分享大風的威力。一段影片顯示，凌晨4時，某網友家中的窗戶在狂風中「搖搖欲墜」，需要三名壯漢拉住，場面十分驚險。

中新社指出，根據通報，14日晚間8時至15日8時，河南省淮河以北出現大範圍強風天氣，風力達8到10級，新鄉西北部、鄭州西部、許昌北部局部地區甚至出現12到13級強風。

河南省氣象台首席預報員徐文明分析，此次風力較強有兩方面原因，一方面前期氣溫較高，有較強的不穩定能量。14日河南全省最高氣溫普遍為32度到35度。

另一方面因高空冷槽引導強冷空氣南下，地面冷鋒快速南壓，在河南造成大風並觸發對流，冷空氣大風加上強對流大風導致風力較強。

河南省氣象台預測，未來一周，該省以晴天到多雲天氣為主，氣溫將迅速回升。17日至19日，該省大部將出現35度以上高溫天氣。

河南氣象部門也提醒，夏季為強對流高發期，強對流天氣具有突發性、局地性和致災性強的特點，尤其需加強防範。針對大風天氣，居家需關好門窗，加固臨時搭建物。儘量減少外出，不要在看板和臨時搭建物下逗留。

河南現10級恐怖強風，燈柱砸死路人。（取自新京報「我們」微博視頻號）
河南現10級恐怖強風，燈柱砸死路人。（取自新京報「我們」微博視頻號）

河南 鄭州 高溫

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