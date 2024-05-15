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美對中加碼制裁 王毅：為維護霸權已失去理智

記者陳湘瑾／即時報導
中國外長王毅批評美方近乎瘋狂地打壓中國經貿科技活動，是當今世上最典型的霸道霸凌。（路透）
中國外長王毅批評美方近乎瘋狂地打壓中國經貿科技活動，是當今世上最典型的霸道霸凌。（路透）

中國外交部長王毅15日表示，美國近期對中國實施單邊制裁、加徵關稅，說明美國一些人為維護自身霸權，已經到了失去理智的程度，他表示，「美方不擇手段打壓中國，並不能證明美國的強大，反而暴露出美方已喪失自信，亂了方寸。」

據央視新聞報導，王毅15日在北京與巴基斯坦外交部長達爾舉行第五次中巴外長戰略對話後共同會見記者，有記者問及，對美國近期實施制裁和加徵關稅的看法。

王毅表示，美方近乎瘋狂地打壓中國經貿科技活動，是當今世界上最典型的霸道霸凌，此舉不能解決美國自身存在的問題，反而會對國際產供鏈的運轉造成破壞。

王毅指出，世貿組織已明確作出結論，美國的301關稅違背世貿規則，是違反國際法的行為，「美國作為世貿組織的創立者之一，不僅不願當好表率，反而帶頭違規，美方如何解釋你們所標榜的「公平競爭」？如何取信於國際社會？」

王毅最後呼籲，單邊行徑和保護主義違背時代發展潮流，必將被歷史車輪碾碎，「在全球經濟復甦的關鍵時刻，國際社會應當正告美方，不要再給世界製造新的麻煩了。」

美國總統拜登政府14日宣布，將對價值180億美元中國進口產品加徵關稅，涵蓋電動車、先進電池、太陽能電池、鋼鐵及鋁、醫療用品等。這些關稅將在未來三年內分階段實施。

王毅 關稅 拜登

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