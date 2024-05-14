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「造謠中國人吃不起茶葉蛋」 中宣布制裁劉寶傑等台灣5名嘴

「造謠中國人吃不起茶葉蛋」中宣布將懲「獨」 制裁劉寶傑等台灣5名嘴

特派記者廖士鋒／北京即時報導
中國國台辦發言人陳斌華在520來臨之際，宣布中方對5位名嘴制裁，並提到將推出「懲『獨』法律措施」。（記者廖士鋒／攝影）
中國國台辦發言人陳斌華在520來臨之際，宣布中方對5位名嘴制裁，並提到將推出「懲『獨』法律措施」。（記者廖士鋒／攝影）

準總統賴清德即將就職之際，陸續宣布的新政府高層不少有獨派背景，中國國台辦15日宣布，將推出「懲『獨』法律措施」，並表示因蓄意編造有關中國的虛假訊息，蒙蔽部分台灣民眾，將對于北辰、王義川、李正皓、劉寶傑、黃世聰等5位名嘴與家屬進行「懲戒」，強調「輿論不是法外之地」，這極可能是中方首度針對台灣民間的名嘴宣布制裁。

中國國台辦發言人陳斌華15日上午，就官媒看台海詢問有台灣名嘴胡編亂造「中國人民吃不起茶葉蛋」、「中國高鐵沒靠背」等虛假訊息，散佈謠言，抹黑中國，傳出中國將研究懲戒措施消息，予以證實。

陳斌華指出，一段時間以來，黃世聰、李正皓、王義川、于北辰、劉寶傑等少數台灣所謂名嘴，罔顧中國發展進步的事實，蓄意編造有關中國的虛假、負面訊息，並通過電視、網路、報刊等媒體大肆傳播。「他們的錯誤言論蒙蔽部分島內民眾，挑動兩岸敵意對立，傷害兩岸同胞感情，事實清楚、情節嚴重」。

他宣布，中國方面將依法對上述5人及家屬實施懲戒。他強調，「對惡的沉默和縱容，便是對善的不公與傷害。輿論不是法外之地。任何編造、散佈謠言，擾亂社會秩序，損害國家榮譽和利益的行為，都將受到法律的懲處」。

此外，賴清德政府已宣布的名單中，有許多獨派色彩的人士，不少也被中國列名「頑固份子」，對此陳斌華表示，一段時間以來，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，指使縱容「台獨」頑固分子公然宣揚「兩國論」，大肆勾連外部勢力謀「獨」挑釁，蓄意挑動激化兩岸對立對抗，粗暴阻撓限制兩岸正常交流交往，不斷推高台海形勢緊張動盪。

他指控，「台獨」分裂背棄民族大義、背離民心大勢，嚴重危害國家主權、安全、發展利益。並強調，「對此，我們絕不容忍、絕不姑息，絕不會聽之任之。對那些涉『獨』言行惡劣、謀『獨』活動猖獗的頑固分子，國家將出台法律措施，依法嚴厲打擊分裂國家、煽動分裂國家犯罪行為」。

陳斌華提到，「國家出台懲『獨』法律措施，針對的是極少數『台獨』分子及其分裂活動，絕非台灣同胞。希望廣大台灣同胞堅守民族大義、順應歷史大勢，認清『台獨』分裂的極端危害性，堅決抵制、反對任何『台獨』分裂行徑」。

不過對於媒體追問何時會具體端出，陳斌華表示，「請你拭目以待具體措施內容」。

賴清德 民進黨

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