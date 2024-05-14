中國又1上市地產商暴雷 雅居樂公告無力償付境外債利息

在香港上市的中國知名地產商「雅居樂」也傳出暴雷。（圖／取自雅居樂官網）

中國地產商持續暴雷中。知名地產商「雅居樂」14日在香港 交易所公告，鑒於公司面臨的流動性壓力，公司於公告日期尚未支付2020票據的有關利息。該票據利息支付的寬限期於5月13日到期，並預期將無能力履行其境外債務項下的所有付款義務。

雅居樂無力償還的是2020年10月8日及2020年11月10日發行，於2025年到期4.83億美元的6.05%優先票據的有關利息，該票據利息支付的寬限期已於5月13日到期。

消息導致雅居樂周二股價一度暴跌逾17%。據證券 時報報導，雅居樂表示，公司將與債權人保持積極溝通，並將積極探討最佳的解決方案以實現長期持續發展，維護各持份者的利益。未能支付相關利息或會導致公司的債權人要求加速償還債務。

新京報指出，根據最新業績公告，雅居樂今年前四個月的預售總值為人民幣65.5億元(約9億美元)，較2023年、2022年同期分別下降68.0%和73.9%。

雅居樂稱，將繼續全力並有序切實推進項目交付，維持公司的正常營運。公司也也將繼續採取措施加快物業預售，加速收取銷售所得款項，以最大努力改善資產負債狀況。

據公司官網，雅居樂成立於1992年，是一家以地產為主，多元業務協同發展的綜合性企業集團。截至2023年12月31日，公司總資產規模超過人民幣2,400億元(約331.6億美元)，業務覆蓋中國國內外200多個城市，員工人數超過10萬人。

雅居樂2005年在香港聯交所主板上市，現為恒生綜合指數、恒生綜合行業指數-地產建築業、恒生綜合中小型股指數、恒生綜合小型股指數等多檔指數的成份股，以及摩根士丹利中國小型股指數的成份股。