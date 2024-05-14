杭州女高燒40度送醫 驚見肺部長「小樹芽」

王姓女子在打掃時忘記戴口罩，結果肺部長出了一個個小樹芽，化驗後確認是曲霉菌。（錢江晚報）

浙江杭州一名王姓女子在1個月前，發現家具發霉了，於是動手清潔，沒料到接下來竟出現咳嗽、疲倦，還發燒到攝氏40度，緊急送醫檢查後，她的肺部竟然「發霉」了，長出了一個個「小樹芽」，化驗後確認是曲霉菌。至於為何黴菌會在肺部出現，原來是她在打掃時，忘記戴口罩 和手套，才會把黴菌吸進肺裡。

錢江晚報報導，為了進一步確認病情，醫院為王姓女子做了纖維支氣管鏡檢查，果然發現呼吸道上有著大量白色菌斑，化驗後確認是曲霉菌。

醫師判斷，這些灰塵很有可能混入了各種黴菌，且王姓女子平常喜歡開窗通風，正值5月氣候回暖、陰雨不斷，空氣潮濕是利於黴菌生長的天然條件，黴菌在人體內可引發肺部、口腔、皮膚甚至全身性感染。

醫師指出，黴菌在人體內可引發感染，像王姓女子吸入呼吸道引起肺部感染，還會引發口腔、皮膚、泌尿系統、胃腸道等感染，甚至引發全身感染。「建議大家在打掃衛生的過程中儘量戴上口罩，穿好長衣長褲，打掃完後，儘快更換衣物。」

醫師也建議，對付黴菌最好的方法，可以用消毒水，例如3%的過氧化氫、蘇打水，或1比1調配的水和白醋進行清潔，「打掃時一定要戴口罩和手套，以免誤吸入黴菌。」

此外黴菌喜歡在潮濕的環境中生長，因此家中或辦公室要注意通風，尤其在梅雨季節。且儘量減少室內綠植栽培，避免土壤中的黴菌滋生。最後一旦發現食物發黴要及時扔掉，隔夜的食物也不要吃。