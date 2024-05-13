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中國海警頻擾金門海域 520前施壓意味濃

中央社台北13日電

中國海警船增加干擾金門海域頻率，學者認為，這是北京在5月20日新政府上任前，對於台灣的施壓表態，試圖透過這樣的方式，取得多一點兩岸關係的籌碼。

中國央視轄下新媒體「玉淵譚天」微信公眾號昨天發布「台灣海峽，這個趨勢值得注意」一文，內容直指中國海警船5月在金門海域巡查頻率明顯增加，以「護漁民」名義，「金門模式」未來也可適用於馬祖、澎湖，甚至是整個台灣海峽。

新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎今天對中央社表示，從去年台灣總統大選競選期間到選舉結束，觀察到北京有不少動作，不管是跨越海峽中線軍事作為或是近來增加中國海警船在金門海域出現頻率，顯然都是為了對台灣施加壓力。

莊嘉穎指出，北京一直將台灣塑造為「麻煩製造者」，增加海警船干擾金門海域的作為，有點類似彼時總統陳水扁任內對台操作方式，一再地施壓、逼急台灣，讓台灣在急中出錯，被貼上造成台海不穩定的標籤，最近施壓作為有點往這方向走的味道。

莊嘉穎提到，北京在5月20日總統就職日前夕加大施壓，推估其在總統就職日後也不會鬆手，不管總統當選人賴清德釋出多少善意，對於北京來說一定是不夠的，只會透過繼續施壓要求更多。

成功大學政治學系教授王宏仁表示，中國海警船出沒金門海域頻率拉高，顯然是在5月20日總統就職日前對台灣社會的施壓，試圖增加多一點在兩岸關係上的談判籌碼，這樣的干擾作法，可達到表態目的，又不會有立即性的危險或傷害。

王宏仁認為，由於中國對於台灣有所意圖，對台施壓作為將會一直持續下去，只是頻率高低、次數多寡等控制權抓在北京手上。

新加坡 微信 賴清德

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