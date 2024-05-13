安徽一動物園20隻東北虎死亡 官方稱全面調查

陸媒報導揭露，民營的安徽省阜陽野生動物園 內有20隻東北虎、2隻非洲獅和3隻長頸鹿等珍貴野生動物大量死亡。阜陽市政府下午表示，決定成立調查組對此事全面調查。

陸媒「中國慈善家」雜誌今天刊發報導，指阜陽野生動物園在未取得人工繁殖許可證的情況下，違法展示展演、人工繁殖國家一級保護動物東北虎。且因為動物園經營權糾紛的影響，導致大量野生動物死亡，其中包括20隻東北虎、2隻非洲獅、3頭長頸鹿等珍貴野生動物。

報導指出，目前，園區內存活著的16隻東北虎以及非洲獅、長頸鹿、黑熊等動物，長期被關在運輸鐵籠中，空間狹小，生存狀態堪憂。

13日中午，安徽阜陽野生動物園發布閉園公告稱，5月13日-5月15日閉園3天，5月16日正常營業。

13日下午，阜陽市政府新聞辦通報，決定成立由市委、市政府負責人帶頭的調查組，對涉野生動物死亡一事進行全面調查，後續調查和處置情況將及時向社會公布。

公開資料顯示，阜陽野生動物園是一家民營動物園，運營方為安徽七彩野生動物樂園有限公司。該動物園屬於阜陽市潁東區政府重點招商引資項目的一部分，總用地1200餘畝，設有食草動物區、猛獸放養區、小熊貓島等。

據報導，在中國，老虎是野生動物保護的旗艦物種，根據規定，馴養繁殖國家一級保護野生動物要報國家林業和草原局審批，二級保護野生動物則由省級林業行政主管部門審批。

國家林業和草原局發出的文件顯示，早在2018年9月11日，該局就對七彩公司做出不予許可的決定，理由是「不具備人工繁育東北虎、亞洲象和孟加拉虎相應的場所和設施條件」。

關於園內野生動物的死亡，潁東區林業局相關負責人表示，部分原因是因為這些老虎是近親繁殖，基因不好，容易生病；還有部分老虎年老體弱，屬於正常死亡。

當初將這些動物轉讓給七彩公司的阜陽騰飛馴化展演有限責任公司法人代表李良華則說，因為動物園的經營權糾紛，導致園方停發員工工資，並把自己精心培養的技術骨幹全部趕走，動物園停水斷電，導致野生動物要麼飢渴死亡，要麼是體弱多病，壽命減短。

澎湃新聞評論指出，中國動物園行業自2020年起迎來新一輪投資 高峰，多個大型項目正在規劃或建設中，但實際的商業回報卻面臨諸多挑戰。

有機構在2021年梳理多家民營動物園行業上市公司年報發現，受市場經營管控，經營權糾紛等因素影響，均出現虧損，一些地方園區更是資金鏈斷裂。阜陽野生動物園事件，正是動物園行業困局的一個縮影。

文章說，「20隻東北虎和其他珍貴動物不能白死」，此事應成為一個典型案例，從中吸取深刻教訓。