韓外長首訪北京 示警韓中經濟競爭日益激烈

南韓外交部長趙兌烈（Cho Tae-yul，左）今天與中國外交部長王毅（右）在北京舉行會談。新華社

南韓外交部長趙兌烈（Cho Tae-yul）今天與中國外交部長王毅 會談前表示，由於南韓和中國間的技術競爭日益激烈，兩國的經濟關係面臨風險和挑戰。

路透報導，趙兌烈於今天稍早抵達北京，這是他今年1月上任以來首次訪問中國，也是6年多來首次有南韓外長訪中。

趙兌烈與當地南韓商界領袖會面時表示，曾互惠互利的經濟關係現正面臨日益激烈的競爭。他承諾支持在中國尋求市場機會的商界人士，同時將任何伴隨而來的風險降到最低。

根據路透看到的文字稿，趙兌烈說道：「韓中之間高度相互依存，是兩國經濟成長和繁榮的推動力，但同時也帶來風險。我們勢必會在很大程度上受這種變化影響。」

「中國經濟正在轉向技術密集型發展，我們雙邊的經濟關係正從過去的互補夥伴轉變成競爭對手。我認為這對我們來說是嚴峻的挑戰。」

趙兌烈今天稍晚與王毅舉行會談，討論即將登場的中日韓峰會等區域及雙邊議題。

根據韓聯社，王毅告訴趙兌烈，中韓關係面臨的波折和考驗明顯增多，應排除外部干擾，攜手推動兩國關係持續健康穩定發展。

趙兌烈則表示，韓中兩國應管控分歧，不能讓分歧上升為衝突，並繼續保持良好合作。

中美競爭加劇之際，由於中國是南韓最大的貿易夥伴，南韓總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）試圖謹慎應對韓中關係。

但與此同時，作為美國堅定的盟友，尹錫悅政府對於台灣海峽的緊張局勢和中國強制遣返 脫北者的行動等議題更加直言不諱。