發人民幣兆元超長期特別國債 李強：支持「兩重」建設

中國國務總理李強表示，發行超長期特別國債支持「兩重」建設，是推進中國式現代化、推動高品質發展、把握發展主動權的「重要抓手」。（路透資料照）

中國將自17日起，發行涉及期限為20年、30年、50年的「超長期特別國債 」，全年發行規模預計達人民幣1兆元。對此，中國國務院總理李強 13日表示，發行超長期特別國債支持「兩重」建設，是推進中國式現代化、推動高品質發展、把握發展主動權的「重要抓手」，要統籌抓好「硬投資 」和「軟建設」、積極回應民生所盼。

據新華社，中國國務院13日召開支持「兩重」建設部署動員視訊會議。在此之前，中國財政部今發布了《2024年一般國債、超長期特別國債發行有關安排》，決定5月17日發行30年超長期特別國債，5月24日發行20年超長期特別國債，6月14日發行50年超長期特別國債。其中，17日招標首發的特別國債，規模人民幣400億元，為今年首期。

因此，李強在視訊會議上指出，發行超長期特別國債支持「兩重」建設，是中共中央著眼強國建設和民族復興全局作出的一項重大決策部署，是推進中國式現代化、推動高品質發展、把握發展主動權的重要抓手。

李強表示，要著眼於推動中國式現代化的需要，突顯戰略性、前瞻性、全局性，集中力量支持辦好一批國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設中的大事要事。

他說，要統籌抓好「硬投資」和「軟建設」，把項目建設和配套改革結合起來，既要編製完善規畫，加強項目管理，打造一批標誌性工程，也要優化制度供給，用改革辦法和創新舉措破解深層障礙；要積極回應民生所盼，把實物投資和人力資本投資結合起來，把專案建設和民生保障結合起來，推動辦好一批群眾關心的民生實事。

李強強調，「兩重」建設攸關全局與長遠，要加強統籌協調提升綜合效應。要統籌做好今年和未來幾年的重點任務安排。今年要根據策略重要程度、急迫程度和專案成熟程度，科學做好專案篩選，爭取早開工、早見效。

他說，今後幾年的重大任務要與「十四五」規劃落實結合，與「十五五」發展需求相銜接，分步實施、有序推進。 要統籌用好常規和超常規的各項政策，加強財政和貨幣金融工具協同配合，引導更多金融資源進入實體經濟。要更好統籌政府投資和民間投資，更大力度引導民間資本參與「兩重」建設，把民間投資活力充分激發出來。

今年3月，中國發布年度政府工作報告時已提出，「從今年開始擬連續幾年發行超長期特別國債，專項用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力 建設，今年先發行1兆元（人民幣）」。

因此，雖中國財政部在今日公告的相關安排中，未指明全年發行金額，但中媒財聯社和外電皆引述知情人士和金融機構表示，今年中國超長期特別國債發行規模將達人民幣1兆元，包含20年期人民幣3,000億元、30年期人民幣6,000億元、50年期人民幣1,000億元，計畫11月底前完成。