中國50年期特別國債要來了 降準降息會有嗎？

中國50年期的超長特別國債要來了，中國人民銀行可能會配合降準降息。（美聯社）

中國50年期的超長特別國債 要來了，中國人民銀行的貨幣 政策如何配合支持？降準降息 會有嗎?

一財網報導，人民幣1兆元超長期特別國債即將發行，市場對接下來債市走勢及貨幣政策預期關注度大幅提升，在市場承接能力方面，不少分析認為，當前的利率價格和流動性水平對於特別國債發行來說較為合適，但仍需要而且大概率會有貨幣政策的配套支持，市場對人行降準、降息及購買國債等均有預期，但仍有掣肘因素。

中信證券首席經濟學家明明分析，綜合考慮債券供給節奏等因素，預計人行二、三季先以降準或者MLF（中期借貸便利）操作的方式提供流動性支援，待匯率壓力減輕後，再通過降息方式維持低利率環境。

「少量多次」發行方式，也讓市場對供給衝擊和貨幣政策配合方式的判斷產生分歧。從市場表現來看，13日當天上午相關消息發布後，10年期和30年期國債期貨均有明顯上行，當天5年期及以上國債收益率均有大幅下行，其中5年期、10年期、30年期國債活躍券利率分別下行4.25BP、1.9BP、3.6BP。

有分析認為，超長期特別國債較為平緩的發行節奏可減少與地方債發行上量的衝突，同時對超長期國債發行具有一定替代性，對市場形成利多。另一方面，發行節奏也一定程度上決定對承接流動性的要求，當前資金面相對平穩寬鬆、利率水平較低等環境較為有利，降準降息迫切性不足。

但此前不少專家指出，考慮到特別國債發行對流動性的影響和歷史經驗，需要貨幣政策的緊密配合，市場預期方式主要包括降準、降息、MLF操作、人行二級市場購買國債等。在最新金融資料低於預期的背景下，不少分析也判斷貨幣政策將進一步寬鬆。

不過，對於降息節點和空間，受訪人士普遍持謹慎態度，其中的重要考慮之一依然是匯率掣肘。另外考慮到超長期特別國債發行週期拉長，有市場人士認為，降準可能性也大幅下降，更多將通過MLF操作等進行支持。

中金公司銀行業分析師林英奇表示，下一階段， 5~6 月地方債、特別國債有望發力，促使社融資料企穩，信貸在去年5月低基數下也有望多增。降準、二級市場購買國債等貨幣政策工具也值得期待。

中信證券首席經濟學家明明指出，今年人行會以降準或者MLF操作的方式進行支持，也不排除可能配合降息政策降低實體經濟融資成本。考慮到5月開始地方債供給也將提速，可能在二、三季先以降準的方式提供流動性支持，待匯率壓力減輕後，再通過降息的方式維持低利率環境，幫助國債以較低成本順利發行。