台灣又未受邀WHA 中國國台辦稱「以衛謀獨」必遭挫敗

中國國台辦發言人陳斌華3日甫以答記者問方式指出台灣參與WHA「本有正道可行」，13日再度批評民進黨政府「以衛謀獨」。（記者廖士鋒／攝影）

儘管有國務卿布林肯的公開鼓勵與支持，但第77屆世界衛生大會（WHA）註冊日期於今日截止，台灣再度沒有收到邀請，中國國台辦對此表示，台灣參加WHA必須按照一個中國原則來處理，過去參加是在九二共識基礎上通過兩岸協商做出的特殊安排，現在無法參會「完全是民進黨 當局造成的」，國台辦還批評民進黨政府「以衛謀獨」，指欺騙、挑釁行徑「必遭挫敗」。

中國國台辦發言人陳斌華13日晚間以答記者問方式，指出2009年至2016年，在兩岸均堅持體現一個中國原則的「九二共識」基礎上，台灣地區以「中華台北」名義、觀察員身分參加世界衛生大會，這是通過兩岸協商做出的特殊安排。

陳斌華表示，「台灣地區無法參會，完全是民進黨當局造成的」。他指出，中國「對台灣地區參與全球衛生事業作出了妥善安排」，表示過去一年，台灣醫療技術專家參加世衛 組織技術活動共計21批24人，且在《國際衛生條例》框架下，WHO向各地通報的任何突發公共衛生事件資訊，台灣也都能及時獲得。

他強調，近期民進黨當局利用國際社會對全球公共衛生議題的關注，「一再操弄台灣地區參與世衛大會問題，真正目的是借此凸顯所謂『主權地位』，真實用心是『以衛謀獨』，挑戰國際社會堅持一個中國原則的基本格局」。他警告，民進黨當局的欺騙、挑釁行徑「必遭挫敗」。

此前，中國外交部發言人汪文斌甫於13日下午指出，「中國台灣地區在未經中央政府同意的前提下，沒有任何根據理由或權利參加世衛大會」。他強調，中國決定不同意台灣地區參加今年世衛大會，有充分理由和堅實法理依據，「既是為了維護一個中國原則，也是為了捍衛聯合國 大會及世衛大會相關決議的嚴肅性和權威性」。

汪文斌警告，民進黨當局和個別國家蓄意歪曲挑戰聯大第2758號決議，炒作所謂「台灣地位未定論」，鼓吹支持台灣參加包括世衛大會在內的聯合國系統多邊論壇，「誤導國際輿論，挑戰國際社會一個中國的共識，這種踐踏國際法和國際關係基本準則，開歷史倒車的行徑絕不會得逞」。