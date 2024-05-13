廣州水價擬調漲31% 引發民眾熱議

廣州市擬上調自來水價格，漲幅高達31%。（圖／取自bilibili）

在重慶、蘇州、南京燃氣表突然快轉，民眾支持翻倍消息傳出後，廣州市擬上調自來水價格，從最低每立方公尺人民幣1.98元上調至每立方公尺2.6元，漲幅31%，也已發民眾熱議。

據廣州市發改委公眾號，廣州為此在上個周四（9日）召開聽證會，17人參加，包括12名消費者，經營者、與定價聽證項目有關的其他利益相關方、人大代表、政協 委員、相關領域的專家學者各一名。

聽證會結果顯示，17名參與者中有16人贊成漲價，另有一名參加人的意見是贊成水價改革，但認為目前方案漲價幅度較大，要作進一步的修改。

據《羊城晚報》報導，在目前的兩個漲價方案中，漲幅更大的方案支持人數更多，有九人支持。

但這項結果引發中國網民熱議，表示廣州1,800多萬人每天的用水問題，被17個代表決定了。還有中國網民質疑敲定17名代表的選舉機制不透明，聽證會只是走個流程。

在經濟走弱下，中國多地近期在更換瓦斯智慧表後，許多民眾發現瓦斯費也隨之暴增，相關議題也成為中國相聲調侃的話題。 例如，「您知道什麼叫現在的新度量衡嗎？(沒聽說過)，就是『四大表字』。四大表就是電表、氣表、油表、水表，『四大表』上面有字 。他們都在飛速成長。」