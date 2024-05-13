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美菲演習剛結束 中國海警船在黃岩島海域常態化訓練

記者賴錦宏／即時報導
中菲南海領土主權爭議日烈，中國海警船近日在黃岩島海域進行常態化訓練。（取材自封面新聞）
中菲南海領土主權爭議日烈，中國海警船近日在黃岩島海域進行常態化訓練。（取材自封面新聞）

美菲在南海的聯合軍演剛結束，中國官方媒體13日就通報，中國海警船近日在黃岩島海域進行常態化訓練。

中國官媒央視旗下的「玉淵譚天」13日在微博發文，介紹上述訓練狀況。根據「玉淵譚天」發布的影片顯示，中國海警在黃岩島海域成功開展了海上救生訓練。 訓練模擬海上有人員落水，中國海警川山艦立即啟動救生流程，將落水的模擬人員救起。

在啟動救生流程前，海警人員在視頻中通過對講機發布船舶動態時說：「這裡是中國海警，發現有人落水，請過往船舶加強觀察，注意避讓。」

據報導，多艘中國漁船在黃岩島海域作業，中國海警定期進行海上救生訓練，保障來往船隻上人員安全。

中國和菲律賓近幾個月來圍繞南中國海主權有爭議的島礁持續緊張對峙。中國海警今年2月曾一連兩天通報，驅離進入黃岩島鄰近海域的菲律賓漁船。 上月底，中國海警對進入黃岩島鄰近海域的菲律賓船隻實施驅離。

菲律賓外交部5月2日傳喚中國大使館代表，抗議中國海警船在黃岩島以水砲襲擊菲海岸警衛隊船，並要求中國船隻立即離開黃岩島及附近海域。

美國國防部長奧斯汀5月2日在美菲日澳防長於夏威夷會晤時，批評中國海警船以水砲襲擊菲律賓海岸警衛隊船造成損壞和人員受傷，並稱這是無視國際法的「不負責任的行為」。

儘管菲中圍繞南中國海主權有爭議的島礁持續緊張對峙，但菲總統馬科仕表示，菲律賓不會以水砲或任何進攻型武器向中方作出回應，以免南中國海局勢升級。

國防部 大使館 夏威夷

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