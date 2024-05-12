中國第2艘國產大郵輪 2026年試航

圖為中國首艘自製的國產大郵輪「愛達・魔都號」，已於2024年正式營運。（中新社）

中國第二艘國產大型郵輪H1509船在中國船舶集團旗下上海外高橋造船2號船塢，日前迎來下塢搭載總裝里程碑，預計2026年完工首航，不僅建造時間較第一艘縮短，並且更大更舒適。

北京日報報導，中國第二艘國產大型郵輪總噸位約14.2萬噸，總長341米，型寬37.2米，設計吃水8.17米，最大吃水8.4米，最高航速22.7節，擁有客房2,144間。相比首製船「愛達•魔都號」，第二艘國產大型郵輪進行了一系列優化，總噸位增加0.67萬噸，總長加長17.4米，客房數量增加了19間。

為滿足乘客更為豐富的生活和娛樂需求，第二艘國產大型郵輪同樣配置了高達16層的龐大上層建築生活娛樂區域，設有大型演藝中心、大型餐廳、特色餐館、酒吧、咖啡 館、購物廣場、藝術走廊、兒童中心、SPA、水上樂園等豐富的休閒娛樂設施，並且通過優化設計佈局，H1509船公共區域和戶外活動休閒區域面積也較首製船分別增加了735平米和1913平米，達到25599平米和14272平米，乘客舒適度和體驗感進一步提升，也令H1509船更加令人期待。

H1509船相較於首製船在船型尺度、房艙佈局、系統配置和規範標準等方面有了較大提升，生產建造物量也更多、管控也更複雜。外高橋造船在總結首製船研製經驗的基礎上，推進總段舾裝完整性下塢、快速開展區域舾裝，策劃前移背景完工、機械完工管理等流程，H1509船專案計畫較首製船建造效率提升20%，其中船塢週期壓縮近8個月，國產大型郵輪設計建造核心競爭力將得到不斷提升。

目前H1509船專案總體建造進度超過20%，詳細設計已完成90%，生產設計完成74%，結構發圖進入尾聲，出圖前模型平衡已全部完成，正在進行背景模型、廚房及洗衣間煙道等專項平衡及重點區域復查，全船技術狀態固化即將完成。

郵輪產業被譽為漂浮在黃金水道上的黃金產業，產業鏈長、帶動性強、影響力大、覆蓋面廣、國際化程度高，作為中國郵輪產業鏈主企業，外高橋造船充分發揮製造端的龍頭牽引作用，形成1家總裝企業+100家總包商+1000家供應商）的郵輪供應鏈 生態，不斷提升本土配套率，郵輪上應用的主要大宗材料如疊軋薄板、油漆、型材和舾裝物資等已全面實現國產化配套。

目前，第二艘國產大型郵輪項目採購完成77%，主要供方已經鎖定，物資有序到貨，有力保障下塢後的生產需求。

根據計畫，該船入塢後，今年全年將圍繞船體製作、搭載、區域舾裝等開展建造工作，計畫到今年第4季基本結束主船體搭載，而內裝區域封板及系統機械完工也將陸續啟動。該船將於2025年基本完成艙室推艙及內裝安裝，當年5月實現第一次起浮；計畫2026年3月底出塢，當年6月開始試航，2026年年底之前命名交付。