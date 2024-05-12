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中國最長直飛民航線開通 深圳16小時到墨西哥市

中央社台北12日電
首趟由中國南方航空集團有限公司執飛的深圳—墨西哥城直飛航班降落在墨首都墨西哥城貝尼托·華雷斯國際機場。深圳—墨西哥城直飛航線跨越超14000公里，是目前中國民航距離最長的直飛國際客運航線。(新華社)
首趟由中國南方航空集團有限公司執飛的深圳—墨西哥城直飛航班降落在墨首都墨西哥城貝尼托·華雷斯國際機場。深圳—墨西哥城直飛航線跨越超14000公里，是目前中國民航距離最長的直飛國際客運航線。(新華社)

中國南方航空集團昨天在深圳宣布，深圳—墨西哥市直飛客運航線當天起正式開通，航線全長逾1萬4000公里，刷新中國民航最長直飛國際客運航線紀錄。

深圳特區報報導，這也是目前中國及港澳地區唯一直飛墨西哥、乃至整個拉丁美洲的客運航線。中國旅客此前飛墨西哥或其他拉美地區國家一般要在日韓、北美、歐洲或中東進行至少一次中轉，行程時間長達30至40小時。

南方航空深圳—墨西哥市航線的首航航班CZ8031於11日晚間9時從深圳寶安國際機場起飛，全程飛行時間約16小時。該航線每周兩班，由空巴A350寬體機執飛。

報導說，中拉經貿合作發展近年駛入「快車道」，中國是墨西哥第二大貿易夥伴，墨西哥是中國在拉美地區的第二大貿易夥伴，兩國之間合作緊密。墨西哥首都墨西哥市是拉丁美洲最重要的政治、經濟、金融中心之一，深圳—墨西哥市客運航線的開通將更好滿足兩國間旅遊、商務等多元需求，進一步加強雙邊合作。

報導說，深圳的先進製造業、創新科技產業優勢與墨西哥汽車、家電、電子、機械、建材等製造業形成產業互補之勢，多家深圳高新技術企業布局墨西哥市場，融入當地供應鏈

除了這次新開的客運航線，深圳機場此前已開通至墨西哥市貨運航線，跨境電商專線每週4班，每週出港總運力達400噸以上。

報導表示，深圳-墨西哥市客運航線的開通實現「客貨齊飛」，將進一步暢通、推動粵港澳大灣區與拉美地區的深入交流合作與共同發展。

墨西哥 灣區 供應鏈

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