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山寨周杰倫代言山寨康師傅冰紅茶 中國「傍名牌」極致

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山寨周杰倫代言山寨康師傅冰紅茶 中國「傍名牌」極致

記者謝守真／即時報導
近日，在中國網上一則「冰紅茶請周口傑倫代言」的新聞引發軒然大波。（圖／截自抖音）
近日，在中國網上一則「冰紅茶請周口傑倫代言」的新聞引發軒然大波。（圖／截自抖音）

中國「傍名牌」的仿冒行徑有多猖獗？遼寧瀋陽近日有網友在社交平台分享自己購買了一瓶冰紅茶，外包裝印著貌似「周杰倫」的人像，還標註「央視廣告品牌」。但仔細一看，這並非他以為的康師傅冰紅茶，外包裝上的周杰倫也非真的周杰倫，而是網紅「周口杰倫」。有網友調侃：根本就是「山寨周杰倫」代言「山寨冰紅茶」，根本是「多重欺騙」。

綜合新京報、澎湃新聞報導，「周口杰倫」是中國一位專門模仿周杰倫的網紅，在抖音擁有8.2萬粉絲，他證實有為涉事公司代言產品。

「山寨周杰倫」代言的這款「山寨冰紅茶」是由達利園飲品（遼寧）有限公司生產。該公司稱，包裝上有標明「周口杰倫」本名「李非非」，而所謂「央視廣告品牌」字樣，是因公司確實曾在央視做過廣告，不是虛假宣傳。

濟南報業集團旗下新媒體《新黃河》指，達利園飲品（遼寧）有限公司成立於2022年8月。今年4月11日，就曾因侵害商標權糾紛被告。

對於這起事件是否構成對周杰倫本人的侵權，廣東深灣律師事務所律師陳珩認為，單純長得像難以確定是否侵犯周杰倫的姓名權與肖像權，但若「以類似周杰倫的假名和類似周杰倫的肖像一同使用來為產品進行宣傳代言，便可能涉嫌虛假宣傳。」

「山寨周杰倫」代言「山寨冰紅茶」一事近日在微博也引發熱議，有網友留言表示，「連公司也是山寨，達利園飲品遼寧有限公司，法人汪丹，和達利園食品也沒關係」。

還有人說，「真的有被噁心到」，「就跟雷碧一樣，一不留意就⋯⋯」。不過，也有網友認為，「不管怎麼樣，是很有創意的思維，『打破了常規思維』」，「這可謂『傍名牌』的極致」。

近日中國有消費者購買到，「山寨周杰倫」代言「山寨冰紅茶」，其瓶身外觀與康師傅冰紅...
近日中國有消費者購買到，「山寨周杰倫」代言「山寨冰紅茶」，其瓶身外觀與康師傅冰紅茶十分雷同。（圖／取自新京報）
「周口杰倫」是中國一位專門模仿周杰倫的網紅，在抖音上擁有8.2萬粉絲。（圖／截自...
「周口杰倫」是中國一位專門模仿周杰倫的網紅，在抖音上擁有8.2萬粉絲。（圖／截自抖音）

周杰倫 抖音 微博

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