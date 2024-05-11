工作忙待遇差 中國護士缺額400萬人

因為工作強度大、收入待遇差，當前中國註冊護士僅563萬人，缺額高達400萬人。（新華社）

5月12日國際護師節前夕，中國媒體報導指出，因為工作強度大、收入待遇差，當前中國註冊護士僅563萬人，缺額高達400萬人；即便是環境待遇最好的三甲醫院，護士缺額時常過半。

法治日報11日報導，今年中國護士節的主題是「發展護士隊伍，優化護理服務」。然而現實中，工作強度大、收入低待遇差、職業認可度不高等問題困擾著護士族群，導致流動性大、人才流失現象嚴重，護士數量缺口巨大。

「無論是白天還是晚上，只要上班，手術是一台接一台，馬不停蹄。」北京一家三甲醫院的麻醉科護士李沐（化名）這樣描述她的日常工作狀態。

為什麼這麼忙？除了工作本身需要之外，在她看來，科室缺人是主要原因，本應配備40名左右護士才能滿足日常輪換，目前卻只有20多名。

這種現象在很多醫院都存在。多名護士接受採訪時說，她們那兒的護士數量普遍「不夠用」。在北京另一家三甲醫院工作的陳女士也吐槽，她所在醫院某科室同樣缺人，病房共20多張床位，護士最多時也只有10名。

天津某醫院的楊女士每個月上10至11個夜班，一晚上看護住院病人近40名，值班護士只有兩名，「想轉一圈病房都沒空」。她所在的科室有50多張病床。

據報導，2021年5月，中國國務院 辦公廳印發「關於推動公立醫院高質量發展的意見」，其中提出增加護士配備，逐步使公立醫院醫護比總體達到1：2左右。但中國國家統計局發布的數據顯示，醫護比還不到1：1.2，註冊護士數量缺口巨大。

中國2023年國民經濟和社會發展統計公報顯示，全國共有衛生技術人員1247萬人，其中執業醫師和執業助理醫師478萬人，註冊護士563萬人。

安徽中醫藥大學第一附屬醫院主任醫師姚淮芳指出，根據這些資料計算，全國護士缺額接近400萬人。

姚淮芳調研發現，按照國家衛生健康主管部門要求，醫院床位數與護士比應不低於1：0.4，即一個病區如有40張床位，護士應不少於16人，但現在很多醫院的護士配備基本低於這個數。有的醫院病區有幾十名患者，僅有兩名護士值夜班，「護士跑不過來，有時候甚至不敢新收病人」。

在姚淮芳看來，造成這種情況的原因很多：一方面是護士從業人員不足。護士職業比較辛苦，尤其是經常要值夜班，接觸病人也最多，如COVID-19疫情 期間護士被傳染的風險最大，平時也有一些潛在被傳染的風險，再加上護士薪資待遇偏低，和患者接觸過程中經常沒有受到應有的尊重，導致大批從護理專業畢業的學生沒有從事護理行業。另外，醫院護士選擇離職、換工作現象有所增多，加重了護士短缺。

另一方面是護士編制不足。中國目前幾乎所有醫院都沒有嚴格按照國務院要求設立護士工作編制，在財政對醫療的整體支出沒有增加的前提下，護士人員增加，護理範圍擴大，護理品質提高，相應的護理收費標準沒有配套推出，如果在擴大護士編制而收入不能增加的情況下，醫院經營狀況或將出現困難，這可能是醫院不願增加護士編制的主要原因。