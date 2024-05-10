美國重提2758號決議 中國外交部嗆台灣地位未定論

中國外交部美大司長楊濤10日晚間長篇駁斥美方2758號決議說法。（圖／取自寬廣太平洋微信公眾號）

近日美國政府頻頻拋出對於聯合國 2758號決議的新詮釋，而中國外交部10日晚間發布長文，強調2758號決議決定了不存在兩個中國、一中一台，並質疑，如果台灣地位未定，為何當初決議提到「驅逐蔣介石的代表？」

美國近日許多官員提出對2758號決議的意見，認為該決議在台灣最終政治地位問題上不構成聯合國體系的立場，形同是「台灣地位未定論」，包含美國在臺協會主席羅森伯格、美國國務院亞太副助卿藍墨客等人，而中國官方在略為沉寂後，選擇高聲駁斥。

中國外交部美大司司長楊濤10日晚間舉行吹風會，就聯合國大會第2758號決議闡明北京立場。

根據中國外交部美大司官微發出的近3000字長篇內容，楊濤指出，一段時間以來，美國蓄意歪曲挑戰1971年聯合國大會通過的「關於恢復中華人 民共和國在聯合國合法席位、驅逐蔣介石集團的第2758號決議」，炒作所謂「台灣地位未定論」，官方認為有必要「全面系統闡明聯大第2758號決議的來龍去脈、是非曲直，正本清源，匡正視聽」，他強調，「美國的謊言重複一千遍，也變不成事實」。

楊濤指出，聯大第2758號決議充分反映、鄭重確認了一個中國原則。1943年的《開羅宣言》和1945年的《波茨坦公告》明確規定把日本竊取的中國領土台灣歸還中國，這些具有國際法律效力的文件構成了戰後國際秩序的組成部分，也奠定了台灣是中國不可分割領土的法理根基。

他強調，「1949年中華人民共和國中央人民政府成立後，取代中華民國 政府成為代表全中國的唯一合法政府。這是在中國這一國際法主體沒有發生變化情況下的政權更替，中國的主權和固有領土疆域沒有改變，中華人民共和國政府理所當然地完全享有和行使中國的主權，其中包括對台灣的主權」。並指出，「由於中國內戰延續和外部勢力干涉，海峽兩岸陷入長期政治對立的特殊狀態，但中國的主權和領土從未分割也絕不允許分割，台灣是中國領土的一部分的地位從未改變也決不允許改變」。

楊濤還提到，1971年聯合國2758號決議，從政治上、法律上和程序上「乾淨徹底地解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題」，明確了世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，而不是一個國家，明確了中國在聯合國的席位只有一個，中華人民共和國政府是唯一合法代表，不存在「兩個中國」、「一中一台」。

他質疑，如果台灣地位未定，如果中國的代表權不包括台灣，為什麼要驅逐「蔣介石的代表」？為什麼50多年來中國在聯合國和其他眾多國際組織中的會費比額，都將台灣的GDP計算在內？「這麼清楚的事實，這麼簡單的道理，美國為什麼揣著明白裝糊塗？」

他強調，聯合國法律事務辦公室曾出具多份法律意見，講得很清楚，「台灣是中國的一部分」，「台灣作為中國的一個省沒有獨立地位」，「台灣當局不享有任何形式的政府地位「，「如需在秘書處文件中提及『台灣』，則必須使用『中國台灣省』這一表述」。楊濤稱，「幾十年來，聯合國秘書長及其發言人在涉台表態時也都明確，聯合國以聯大第2758號決議為指引，堅持一個中國原則」。

他還稱，台灣地區是否和如何參與世衛大會，只能由中國中央政府決定。從第一個同新中國建交的國家，到第183個建交國諾魯，都從政治上承諾堅持一個中國原則，並且寫入了同中國的建交公報、聯合聲明等政治文件，都同台灣斷絕了所謂「外交」關係。

楊濤質疑美國，作為《開羅宣言》《波茨坦公告》的簽署方，對台灣屬於中國的歷史和法律事實一清二楚，卻仿佛得了「健忘症」，公然挑戰戰後國際秩序。作為聯合國創始會員國和安理會常任理事國，不僅沒有帶頭遵守聯大決議，反而一再質疑、曲解，侵蝕聯合國根基，踐踏國際法原則，還企圖用自己的惡意歪曲誤導國際輿論，將自己的錯誤立場強加給國際社會。

他強調，中國與美國三個聯合公報本來已經完全解決了這個問題，雙方的理解和政策不應存在差別。美國在公報中明確表示「美利堅合眾國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府」、「美利堅合眾國政府承認中國的立場，即只有一個中國，台灣是中國的一部分」，這是美國的政治承諾，也構成了中美關係的政治基礎，更是美國一個中國政策的本源本義。但建交45年來，之所以中美還在討論台灣問題，就是因為美國不斷違反一個中國原則和中美三個聯合公報，仍在干涉中國內政，阻撓中國統一。

他批評美國聲稱堅持一個中國政策，卻加上「台灣關係法」、「六項保證」作為首碼、後注。這些美國單方面炮製的東西，從根子上違反一個中國原則、違背國際社會共識、中方從來不予承認。他進一步質問，「美國聲稱同台灣保持非官方關係，但美台官員的會面，簽署具有主權意涵和官方性質的協議，向中國的領土輸送武器彈藥，這是非官方關係嗎？拜登總統承諾不支持『台獨』，不支持『兩個中國』、『一中一台』，不尋求將台灣作為工具遏制中國。美國兌現了嗎？」