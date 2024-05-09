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百度副總裁公關災難 股價蒸發逾7.6億

中央社台北9日電
中國網路搜尋引擎巨頭百度副總裁璩靜因「員工鬧分手提離職我秒批」及要求員工成網紅等話題引發廣泛爭議。（取材自微博）
中國網路搜尋引擎巨頭百度副總裁璩靜因「員工鬧分手提離職我秒批」及要求員工成網紅等話題引發廣泛爭議。（取材自微博）

中國網路搜尋引擎巨頭百度副總裁璩靜因「員工鬧分手提離職我秒批」及要求員工成網紅等話題引發廣泛爭議，導致百度股價蒸發逾美元7.6億，雖道歉但風波未止，中國媒體今晚報導傳她已離職。

綜合中國媒體以及香港媒體報導，5月9日晚間，傳負責公關業務的璩靜已從公司離職。

璩靜近期在她的社群網站帳號上發布多個短影片，內容涉及職場文化和管理方法等話題。在「五一長假」期間，她發布了4條短影片，擁有95萬粉絲量。

在影片中，她直言「員工鬧分手提離職我秒批」，表示企業和員工只是僱傭關係，沒有義務去了解其個人情況，指「我為什麼要考慮員工的家庭，我又不是她婆婆，我主要考慮的是他能不能在他的崗位，及時給我交付結果……」。

她還稱工作沒有假期，要求員工24小時手機開機，隨傳隨到，自己因為工作太忙而忘記了兒子生日等。

這些言論在網路上引發了大量網友關注和討論，隨後有人挖出該帳號的熱度、點讚數和粉絲數據存在問題，帳號涉嫌由交易獲得，而非璩靜本人從零起步培養。

之後又有百度離職員工爆料，璩靜要求其負責的公眾溝通部成員人人開設短影音帳號，並設置了相應的互動數據考核指標，稱員工若不做短影片內容，將無法得到晉升和考核評優機會。

她的言論及作為被無數網友指責冷酷無情、過於冷漠。

5月7日，相關話題登上中國多個社群媒體熱搜榜。百度港股以108.3港元（約13.8美元）收盤，下跌2.17%，市值蒸發逾60億港幣（約美元7.6億）。

5月9日凌晨，璩靜在朋友圈發文致歉，強調沒有事先徵求公司意見，不符合相關流程，也不代表公司立場。影片中很多不妥不適之處，使外界對公司價值觀和企業文化產生誤解，造成嚴重傷害，對此道歉，但多家媒體今晚進一步報導她已離職，百度公司則尚未回應。

百度 社群網站 社群媒體

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