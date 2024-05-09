我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

食材價格升 找工壓力大 中餐經營轉型AI求生存

保存芹菜新鮮爽脆 別和這類蔬果放一起

中國前金融高官被控搞權錢交易、騙博士學位 遭除黨籍

記者陳湘瑾／即時報導
中國工商銀行原黨委委員、前副行長張紅力嚴重違紀違法，遭開除黨籍。（新華社）
中國工商銀行原黨委委員、前副行長張紅力嚴重違紀違法，遭開除黨籍。（新華社）

中共中央紀委國家監委9日通告，中國工商銀行原黨委委員、前副行長張紅力嚴重違紀違法，遭開除黨籍。張紅力被控無償使用管理服務對象私人飛機，接受可能影響公正執行公務的旅遊安排，違規組織公款宴請，公款旅遊；違背組織原則，徇私錄用調整幹部，騙取博士學位，不如實報告個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題。

通告並稱，張紅力官迷心竅，結交政治掮客，搞利益交換，撈取政治資本，搞迷信活動，閱看存在嚴重政治問題的書籍，對抗組織審查；違規收受禮品，借用管理服務對象住房，違規使用公車、報銷個人費用，離職後違規任職；毫無紀法底線，利用公權力設租尋租，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在貸款融資、職務安排等方面謀利，並非法收受巨額材物。

據澎湃新聞報導，張紅力曾先後任職英國施羅德國際商人銀行中國業務主管、美國高盛公司亞洲執行董事及德意志銀行中國區有限公司董事長等。他在2010年出任中國工商銀行副行長，為中國第一位從外資銀行高管直接出任四大國有商業銀行副行長，也是當時中國從外資銀行引進的最高級別高管。

報導指出，張紅力2018年因「家庭原因」辭任，之後在專注中國投資機會的私募股權投資機構「厚朴投資」以合夥人、聯席董事長的身分露面。

中共中央紀委國家監委網站2023年11月通報，張紅力涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

魯中晨報指出，張紅力2018年辭任工商銀行副行長時53歲，類似張紅力這樣未到退休年齡辭去公職，到私人企業任職高管而後落馬的金融高管不在少數。報導稱，不少金融高管離職後繼續利用原職務影響謀取私利，是「逃逸式辭職」和銀行企業「旋轉門」的典型。

投資 中共 高盛

上一則

中國昔千億房企中南建設退市…世茂正拉警報

延伸閱讀

小米任命兩位女性高管 雷軍讚揚十幾年來重要貢獻

小米任命兩位女性高管 雷軍讚揚十幾年來重要貢獻
基金會被控詐市府10萬元 律師︰暫停合同

基金會被控詐市府10萬元 律師︰暫停合同
拒交拜登錄音 司法部長將被控「藐視國會罪」

拒交拜登錄音 司法部長將被控「藐視國會罪」
助詐領艾達風災補助 賓州婦被控32重罪

助詐領艾達風災補助 賓州婦被控32重罪

熱門新聞

新娘穿上高中校服，悄悄走向不知情的新郎。（取材自微博）

新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」

2024-05-04 10:35
警方查獲上海19歲女網紅麗麗（化名）在網上販售性愛影片，男女主角竟是自己和男友。（取材自案件聚焦）

性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配

2024-05-03 09:30
網紅中德夫妻朱莉與阿福宣布結束12年婚姻。（取材自微博）

結婚10年沒孩子是心結？中德網紅夫妻證實離婚

2024-05-02 10:30
許多網民同情「胖貓」的遭遇，自發性的送奶茶、漢堡和鮮花到他自殺的重慶長江大橋。(取材自抖音)

網戀女友榨乾51萬元分手 21歲重慶網紅「胖貓」跳江輕生

2024-05-04 07:30
一女子全祼被綁在橋上，不停地發出呻吟，表情看起來十分痛苦。（視頻截圖）

當小三被羞辱？蘇州女子全裸被綁橋上 官方闢謠翻車

2024-05-05 10:30
中國國家主席習近平到法國訪問，其他人都用白色玻璃杯，唯獨習近平自帶黑色杯子。（新華社）

怕被下毒？正在吃藥？習近平訪法自帶黑杯引猜測

2024-05-08 11:35

超人氣

更多 >
5月財運好到讓人眼紅 「3生肖」滾滾進帳、不富不行

5月財運好到讓人眼紅 「3生肖」滾滾進帳、不富不行
南加母親帶孩子溪邊野餐 4歲姊、2歲弟全淹死

南加母親帶孩子溪邊野餐 4歲姊、2歲弟全淹死
台灣飛加州航班 兩男暴力鬥毆 空姐霸氣勸架

台灣飛加州航班 兩男暴力鬥毆 空姐霸氣勸架
「富士康案一場騙局」拜登宣布在威州同地蓋33億數據中心

「富士康案一場騙局」拜登宣布在威州同地蓋33億數據中心
「Foxconn成了con」看看川普和郭台銘那年威州動工合影

「Foxconn成了con」看看川普和郭台銘那年威州動工合影