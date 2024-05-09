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中國昔千億房企中南建設退市…世茂正拉警報

記者黃雅慧／即時報導
中國房市低迷，加上房企深陷債務泥淖，昔日市值千億的房企面臨退市風暴。（中新社）
中國房市低迷，加上房企深陷債務泥淖，昔日市值千億的房企面臨退市風暴。（中新社）

中國昔千億房企ST中南8日公告退市，截至8日收市，該公司股價連續第20個交易日低於每股人民幣1元，按深交所規定，符合被強制退市的條件。而下一家房企ST世茂連續跌破人民幣1元面值，即便後續連續漲停，股價也無法重返1元，提前鎖定面值退市。

「這兩家房企的退市，預示著民營房企加速出清。」21世紀經濟報導引述中國國資房企相關人士說法指出，出險的民營房企因觸及面值或市值退市紅線而被直接摘牌的風險正在來臨。

中南建設早於2000年取得上市地位，在被鎖定退市前，中南建設作出過不少努力：該公司控股股東「中南城建」在4月20日曾與私募股權投資公司太盟投資集團及江蘇資產等機構洽談債務化解、股權交易等合作；另一方面，該公司董事和高級管理人員還在增持股票。截至7日，增持主體累計增持公司股份446.81萬股，佔公司總股份的0.117%，累計增持金額合計約人民幣352萬元。

財報顯示，2023年中南總營收為人民幣684.88億元，年增16.01%；淨虧損52.92億元，年減42.37%。

世茂股份於1994年上市，在退市之前也進行許多努力，包括回購股份、出售資產套現等。世茂2023財報顯示，該年總營收人民幣55.47億元，年減3.48%，歸母淨利潤為-89.96億元，年減98.71%。

截至1日，A股已有9家公司退市，24家公司鎖定退市，其中有十餘家公司都鎖定「1元面值退市」。房地產行業中，除了ST中南，ST世茂也已經於近期鎖定面值退市，或將退出A股舞台。

同策研究院研究總監宋紅衛此前分析，曾經的一眾千億上市房企陷入集體退市境地，說明房企市值保衛戰的失敗，背後的原因有二：一是房企仍受困於債務泥潭中，自救的能力大大降低；二是儘管房地產市場政策在不斷放鬆，但是市場持續低迷，房企銷售業績也大幅下滑，這極大束縛企業化債與未來發展。

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