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中國國安7月起可抽查旅客手機 台：去年6月就有案例

記者陳宥菘／台北即時報導
中國國安執法人員7月起將可檢查旅客隨身物品、電子裝置，台陸委會副主委兼發言人詹志宏9日表示，去年6月就有相關案例發生，呼籲國人慎思赴中之必要性。(記者陳宥菘／攝影)
中國國安執法人員7月起將可檢查旅客隨身物品、電子裝置，台陸委會副主委兼發言人詹志宏9日表示，去年6月就有相關案例發生，呼籲國人慎思赴中之必要性。(記者陳宥菘／攝影)

中國再有國安新規上路，自7月1日起，中國國安執法人員將被賦予檢查旅客隨身物品、電子裝置的權限，且傳出相關措施在深圳、上海海關已提前上路。台陸委會9日表示，早在去年6月就有案例發生，且不只在一個城市。此新規嚴重侵害個人權益，也將加劇各界的寒蟬效應，籲請國人慎思赴中之必要性。

中國將在7月1日將施行「國家安全機關行政執法程序規定」和「國家安全機關辦理刑事案件程序規定」。台陸委會副主委兼發言人詹志宏9日主持例行記者會時表示，這兩個規定可以輕易查扣民眾的手機內容，但去年6月，陸委會就發現有這樣的案例發生。

詹志宏指出，去年有台灣的老師被滯留在機場3到4小時之久，「他（執法人員）就打開手機、打開筆電，一筆一筆的來詢問，那種心情是非常難熬的」。他提到，現在有些老師赴中時已採取應變做法，帶新手機去且不帶筆電，但「這樣的交流有怎樣的意義，值得北京來思考」。

而未來台灣團客赴中旅遊若恢復，是否也需小心？詹志宏指出，若兩岸開放交流之後，業者帶一團30人出去，卻有1人被扣，「要照顧29個，還是那1個，業者也不知道怎麼辦」。雖然業者已有把意見反應給中國主管部門，目前為止沒有收到比較正式的回應。

詹志宏還提到，有更嚴重的個案是當場被沒收旅行證件，然後原機遣返，「這種案例也屢見不鮮」。至於身分別，包含從事科學研究、從事學術，甚至參加過競選活動或者支持某一政黨，還有宗教界、企業界人士都有相關個案。

「不要小看一個個案，」詹志宏擔憂稱，當個案擴散開來，會影響多少人參與兩岸正常交流的意願，「所以我們提醒國人要小心，中共方面也應該要深思，對於兩岸交流是不是有利。」

台陸委會9日也透過新聞稿表示，中共自2015年迄今大幅增修國安法令，膨脹國安定義、擴大執法權力，強加人民承擔防諜法定義務與責任；另也以長臂管轄擴張執法領域，相監控於海外批評中共言論人士，於人員前往中國即進行逮捕調查。

台陸委會示警，未來可能連在公共場所的穿著、配戴飾品，或是製作、傳播、散布物品，經中共認為「有損中華民族精神」、「傷害中華民族感情」，都是違反中共法令。

台陸委會呼籲台人慎思赴中之必要性，也提醒台人赴中前可至陸委會「國人赴陸港澳動態登錄」系統進行登錄。同時再次提醒目前在中生活、投資經商、求學發展之台人，務必留意相關法令規定，謹言慎行，以避免觸法遭致處罰或危及人身安全。

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