中國全國人大揭今年立法規畫 治安管理處罰法6月將修訂

中國全國人大8日公布2024年立法規畫，並指出這是4月16日人大常委會第23次委員長會議修改。圖為位於北京的人民大會堂。（記者廖士鋒／攝影）

中國全國人大8日公布2024年立法規畫，其中在國家安全領域的法規，先前廣受關注的「治安管理處罰法」將於6月修訂，列於今年規畫的「保守國家秘密法」則已經通過。

這份立法規畫，將今年的工作安排分為「繼續審議的法律案」（16件）、「初次審議的法律案」（23件）、「預備審議項目」（20餘項）、「做好授權決定和改革決定相關工作」等四個方面。

其中，官方宣布將推進「生態環境法典」編纂工作，對現行生態環境法律制度規範進行系統整合、編訂纂修，形成「生態環境法典」草案，力爭年內提請審議；國安相關法規則包含「突發事件應對管理法」、「危險化學品安全法」，修改「保守國家秘密法」、「治安管理處罰法」、「國防教育法」、「網路安全法」等；官方還將強化涉外法制，制定「關稅 法」，修改「國境衛生檢疫法」、「反洗錢法」等。

去年9月，擬修訂的「治安管理處罰法」因為內容規定在公共場所穿著、佩戴有損中華民族精神、傷害中華民族感情的服飾；製作、傳播、宣揚、散布有損中華民族精神、傷害中華民族感情的物品或者言論等，都將是違法事項，被民眾認為定義模糊，多位中國體制內法學教授紛紛投書質疑法條草案。

中國全國人大法工委發言人辦公室當時指出，「社會公眾通過正常管道對法律草案提出意見，是群眾關心和有序參與國家立法工作的具體體現，具有重要意義，我們對此真誠歡迎」，官方還表示，「全國人大常委會法制工作機構將認真梳理和研究，提出修改完善或者妥善處理的建議」。

根據中國全國人大官網消息，這份立法規畫是於2023年12月18日經人大常委會第16次委員長會議原則通過；今年4月16日人大常委會第23次委員長會議修改。

中國全國人大強調，「通過行使國家立法權，確保黨的主張通過法定程序成為國家意志，成為全社會一體遵循的行為規範和準則，從制度上法律上保證黨的路線方針政策得到全面貫徹和有效實施」。

官方還要求健全法律草案的合憲性審查程序機制，確保同「憲法」的規定、原則和精神相符合。在備案審查工作中注重審查規範性文件是否符合「憲法」規定、原則和精神，堅決糾正和撤銷違反「憲法」法律的規範性文件，維護國家法治統一、尊嚴、權威。

官方強調2024年是中國全國人大成立70周年，也是中國「憲法」70周年，要「有自信、有志氣宣傳中國憲法制度、憲法理論的顯著優勢和強大生命力，有骨氣、有底氣同一切歪曲、抹黑、攻擊中國憲法的錯誤言行作鬥爭」。