北京祝賀普亭就職 重申不結盟原則增進互信合作

俄國總統普亭。（美聯社）

中國外交部今天祝賀普亭 就職新一任俄羅斯 總統，並重申中俄雙方將秉持不結盟、不對抗、不針對第三方原則，不斷增進互信拓展合作。不過針對有媒體報導稱普亭將於5月訪問中國，成為他新總統任期內的首訪國家，中國外交部發言人林劍僅回應，目前沒有可以發布的消息。

中國國家主席習近平 正在歐洲訪問，日前習與法國總統馬克宏、歐盟執委會主席范德賴恩舉行三邊會談，歐方明確向中方表態，希望能影響俄羅斯，結束俄烏戰爭。習近平與馬克宏舉行雙邊會談後表示，中方願與法方一起，倡議巴黎奧運期間全球停火止戰，有分析認為這項倡議能否推進，即將登場的中俄「習普會」能否取得共識是關鍵。

針對普亭外訪安排，俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯總統助理烏沙科夫日前表示，普亭的中國之行是國事訪問，是對習近平去年當選國家主席後訪俄的回訪。烏沙科夫還說，國是訪問不僅是訪問首都（北京），還包括訪問另一座城市。北京方面則尚未宣布接待普亭到訪的訊息。

中國外交部發言人林劍今天在例行記者會上表示，中方對普亭就職俄羅斯總統表示祝賀。此前中國國家主席習近平已向普亭致賀電，祝賀他當選連任，並稱相信在普亭領導下，俄羅斯國家建設和經濟社會發展將不斷取得新成就。

林劍稱，在中俄兩國元首的戰略引領下，雙方始終秉持不結盟、不對抗、不針對第三方原則，在相互尊重、平等互利基礎上，發展兩國關係和各領域合作。他說，今年是中俄建交75周年，雙方將以兩國元首共識為遵循，不斷增進互信，拓展合作，傳承友好，共同倡導推進平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，引領全球治理朝著更加公正合理的方向發展。

林劍表示中方高度重視兩國元首外交對於雙邊關係的戰略引領作用，兩國元首一致同意繼續保持密切交往，確保中俄關係始終順利穩定向前發展。

今年3月，普亭以獨立候選人身分參加俄第八屆總統競選，並以87.28％的得票率獲勝。普亭星期二宣誓就任總統，開啟新的六年任期。