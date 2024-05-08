美撤Intel高通供華為晶片許可 中商務部：將採必要措施

拜登政府宣布取消英特爾(Intel)、高通(Qualcomm)兩家晶片廠向中國華為出口半導體的許可證，加大向華為施壓。(路透)

英國金融時報近日引述知情人士指，美國政府已經撤銷英特爾和高通能夠向中國電訊設備製造商華為 公司供應半導體的許可，進一步緊縮對華為的出口限制。而美國商務部 已證實，但未表明哪幾家美國公司受到影響。對此，中國商務部表示，中方將採取一切必要措施，堅定維護中國企業的正當權益。

據中國商務部網站消息，8日晚，中國商務部新聞發言人就美撤銷部分企業對華為公司出口許可證發出新聞稿。內容指出，中方注意到相關媒體的報導，美方泛化國家安全概念，將經貿問題政治化，濫用出口管制措施，針對特定中國企業一再採取無理制裁打壓措施。中方對此堅決反對。

發言人再指，美方限制純民用消費晶片 產品對華出口，對特定中國企業實施斷供，這是典型的經濟脅迫做法，不僅違背世貿組織規則，也嚴重損害美國企業利益。

發言人強調，美方所作所為已嚴重違背「不尋求與華脫鉤」、「不阻礙中國發展」的承諾，更與其「精準界定國家安全」的說法背道而馳。中方將採取一切必要措施，堅定維護中國企業的正當權益。

美國商務部日前已證實「撤銷對華為出口的特定許可」，但未表明哪幾家美國公司受到影響。而美國商務部一位發言人表示，「我們持續評估控管措施如何能最佳保護我們的國安與外交政策利益，考量持續變化中構成威脅的環境與技術局面。」「在這過程中，正如我們以往所做，我們有時候會撤銷出口許可。」

另，有一名知情人士則表示，美國商務部先前已經告知會受到影響的美企，但沒有透露細節。