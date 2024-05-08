福建號完成首度海試 返回上海船廠碼頭

中國第3艘航空母艦福建號今天完成為期8天的首次海上試航，下午返回上海江南造船廠碼頭。(新華社)

央視新聞報導，中國第3艘航空母艦福建號今天完成為期8天的首次海上試航，下午返回上海江南造船廠碼頭。報導宣稱，福建號這次海試完成了一系列動力、電力等系統設備測試，「達到了預期效果」。

報導指出，福建號航艦下一步將按既定計劃，展開後續試驗工作。

有中國軍事評論員先前分析，山東號從首次海試到正式服役共耗時1年7個月，加上福建號艦載系統比山東號、遼寧號更複雜推斷，福建號需要更多時間海試，且還需要航艦編隊的測試和其他磨合。由此推斷，福建號最快可能要到2026年才能正式服役。

5月1日展開首次海試的福建號是中國第3艘航艦，也是中國繼山東號後自製的第2艘航艦。在中國軍方認定上，遼寧號是由前蘇聯航艦瓦雅格（Varyag）改裝而來；山東號則是以遼寧號為藍圖仿製而成；福建號才是擺脫瓦雅格號影子，以「零基礎」概念自行設計的第1艘航艦。

中國軍事專家宋曉軍先前表示，福建艦首次海試可分兩大部分，一是與設備相關，二是跟人員相關。設備上， 要測試可靠性、維修性、測試性、保障性、環境適應性和安全性；人員上的測試涉及較廣，包括居住性，對環境體驗性、操作性等。

福建號首次海試達8天，已超過先前遼寧號及山東號的5天。綜合各界分析，噸位遠大於遼寧號、山東號的福建號，艦上的新技術、設備、功能也多於這2艘航艦，其中以外界關注的艦載機電磁彈射最具代表性。

宋曉軍指出，也因為福建號採用電磁彈射，它的艦載機出動率會比遼寧號、山東號更高。因此，未來中國航艦若要在一些「重點海域」執行重點任務時，福建號將更適合執行。