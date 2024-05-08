我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3月份汽車保險年增達22% 壓榨車主荷包助長通膨

社安金福利2033年恐減21% 眾議員籲兩黨合力解決

福建號完成首度海試 返回上海船廠碼頭

中央社台北8日電
中國第3艘航空母艦福建號今天完成為期8天的首次海上試航，下午返回上海江南造船廠碼頭。(新華社)
中國第3艘航空母艦福建號今天完成為期8天的首次海上試航，下午返回上海江南造船廠碼頭。(新華社)

央視新聞報導，中國第3艘航空母艦福建號今天完成為期8天的首次海上試航，下午返回上海江南造船廠碼頭。報導宣稱，福建號這次海試完成了一系列動力、電力等系統設備測試，「達到了預期效果」。

報導指出，福建號航艦下一步將按既定計劃，展開後續試驗工作。

有中國軍事評論員先前分析，山東號從首次海試到正式服役共耗時1年7個月，加上福建號艦載系統比山東號、遼寧號更複雜推斷，福建號需要更多時間海試，且還需要航艦編隊的測試和其他磨合。由此推斷，福建號最快可能要到2026年才能正式服役。

5月1日展開首次海試的福建號是中國第3艘航艦，也是中國繼山東號後自製的第2艘航艦。在中國軍方認定上，遼寧號是由前蘇聯航艦瓦雅格（Varyag）改裝而來；山東號則是以遼寧號為藍圖仿製而成；福建號才是擺脫瓦雅格號影子，以「零基礎」概念自行設計的第1艘航艦。

中國軍事專家宋曉軍先前表示，福建艦首次海試可分兩大部分，一是與設備相關，二是跟人員相關。設備上， 要測試可靠性、維修性、測試性、保障性、環境適應性和安全性；人員上的測試涉及較廣，包括居住性，對環境體驗性、操作性等。

福建號首次海試達8天，已超過先前遼寧號及山東號的5天。綜合各界分析，噸位遠大於遼寧號、山東號的福建號，艦上的新技術、設備、功能也多於這2艘航艦，其中以外界關注的艦載機電磁彈射最具代表性。

宋曉軍指出，也因為福建號採用電磁彈射，它的艦載機出動率會比遼寧號、山東號更高。因此，未來中國航艦若要在一些「重點海域」執行重點任務時，福建號將更適合執行。

上一則

中地產商萬通創辦人被限制高消費 執行標的47萬美元

下一則

美撤Intel高通供華為晶片許可 中商務部：將採必要措施

延伸閱讀

中領館推廣中華文化 吸引Z世代

中領館推廣中華文化 吸引Z世代
上海新房五一成交跌5成 房仲為促銷祭新招

上海新房五一成交跌5成 房仲為促銷祭新招
福建海警再至金門海域 中國軍媒：保護金門輸水管線

福建海警再至金門海域 中國軍媒：保護金門輸水管線
福建艦竟掛日本國旗？ 專家解釋：是旗語

福建艦竟掛日本國旗？ 專家解釋：是旗語

熱門新聞

新娘穿上高中校服，悄悄走向不知情的新郎。（取材自微博）

新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」

2024-05-04 10:35
警方查獲上海19歲女網紅麗麗（化名）在網上販售性愛影片，男女主角竟是自己和男友。（取材自案件聚焦）

性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配

2024-05-03 09:30
網紅中德夫妻朱莉與阿福宣布結束12年婚姻。（取材自微博）

結婚10年沒孩子是心結？中德網紅夫妻證實離婚

2024-05-02 10:30
許多網民同情「胖貓」的遭遇，自發性的送奶茶、漢堡和鮮花到他自殺的重慶長江大橋。(取材自抖音)

網戀女友榨乾51萬元分手 21歲重慶網紅「胖貓」跳江輕生

2024-05-04 07:30
廣東梅龍高速公路坍塌，目前已知導致24死30傷。（取材自央視新聞）

死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難

2024-05-02 04:26
一女子全祼被綁在橋上，不停地發出呻吟，表情看起來十分痛苦。（視頻截圖）

當小三被羞辱？蘇州女子全裸被綁橋上 官方闢謠翻車

2024-05-05 10:30

超人氣

更多 >
世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師

世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師
自稱中國人…珠寶大盜從南韓偷到洛城、紐約 逮到了

自稱中國人…珠寶大盜從南韓偷到洛城、紐約 逮到了
紐約16歲少年 光天化日下遭單車槍手爆頭身亡

紐約16歲少年 光天化日下遭單車槍手爆頭身亡
律師在麥當勞安撫生氣顧客遭槍殺身亡 親友感傷：他就是這麼善良的人

律師在麥當勞安撫生氣顧客遭槍殺身亡 親友感傷：他就是這麼善良的人
挺巴示威者進攻Met Gala 燒國旗、破壞一戰紀念碑

挺巴示威者進攻Met Gala 燒國旗、破壞一戰紀念碑