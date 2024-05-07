陪習近平訪法 除共同行程彭麗媛還去了哪？

6日上午，彭麗媛前往聯合國教科文組織總部參訪並會見總幹事阿祖萊。（新華社）

中國國家主席習近平 5月5日至7日訪問法國，其夫人彭麗媛6日除陪同習近平參與相關活動，另參訪聯合國 教科文組織總部，並在法國第一夫人碧姬．馬克宏（Brigitte Macron）陪同下參觀博物館 。

據新華社報導，彭麗媛在6日上午受邀參訪聯合國教科文組織總部，她是聯合國教科文組織促進女童和婦女教育特使，於參訪中獲頒特使履職十周年榮譽證書。

彭麗媛在總幹事阿祖萊（Audrey Azoulay）陪同下參觀「中國與聯合國教科文組織合作十年成果展」。報導稱，阿祖萊高度評價中國為促進全球女童和婦女教育事業發展所作貢獻，願與中國加強交流合作。

彭麗媛6日下午接著前往奧賽美術館（Musée d'Orsay），與碧姬一起觀看「巴黎1874，創造印象主義」主題展和博物館精品油畫展。兩人駐足欣賞莫內、梵谷等印象派藝術家的經典名作。

新華社引述彭麗媛發言，「中法兩國人民都十分熱愛繪畫藝術，希望雙方開展更多交流，讓兩國民眾更多感受彼此文化魅力。希望兩國藝術家們加強交流互鑒，相互啟發，創作出更多精美的藝術作品。」

兩國元首夫人與現場法國學生交流，學生分享學習中文的經歷和對中國文化的熱愛。彭麗媛回應，「希望同學們成為中法友好小使者，在兩國人民間搭建溝通橋梁，讓中法友好一代代傳承下去。