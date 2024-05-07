習近平訪法後送禮包 兩國將探討徹底解除牛肉禁運

中國國家主席習近平(左)與法國總統馬克宏會談後，中方7日接連發表兩國關於中東局勢、農業交流與合作的聯合聲明。（新華社）

中國國家主席習近平對法國進行國事訪問後，中方7日發表兩國關於農業交流與合作的聯合聲明，包括多項對法國的利多。據聲明，中法兩國將加深農業領域合作，包括畜禽、果蔬、智慧農業及葡萄酒釀造等，並願繼續探討「徹底解除」對「無牛海綿狀腦病（狂牛症）」牛肉產品的禁運，和法方歡迎中方擴大豬肉進口產品清單至豬內臟等。

據央視新聞報導，在中法兩國建交60年之際，兩國元首重申了農業在雙方各自國家以及在雙邊關係中至關重要的地位。

根據7日發布的「中法關於農業交流與合作的聯合聲明」，中法兩國支持加深雙方在農業領域的合作，同意在農作物、畜禽、果蔬、現代農業裝備應用、智慧農業、適應氣候變遷 、生物多樣性、土壤健康和糧食減損等共同關心的領域探索加強科技合作的方式。

聲明指出，雙方願持續挖掘在鄉村發展建設領域合作潛力，歡迎透過簽署關於葡萄種植和葡萄酒釀造產業合作的行政協議，和續簽關於地理標誌合作議定書加強合作。

就葡萄酒領域，聲明指出，雙方樂見法國馬孔和哲維瑞-香貝丹地理標誌產區名稱，於今年5月獲得中國法律法規認定，中法雙方將進行聯合工作，爭取在2025年為其他博根地葡萄酒完成在華地理標誌註冊。

聲明稱，中法兩國願持續加強農業食品合作，指法方讚賞中方去年4月提出的的「從法國農場到中國餐桌」全鏈條快速協同機制，法方並對中方為禽類產品市場准入和安全提供保障、擴大輸華豬肉產品清單至豬內臟以及簽署豬源性蛋白飼料議定書等表示歡迎。

聲明還表示，雙方願繼續積極探討在確保安全基礎上，徹底解除對無牛海綿狀腦病（狂牛症）牛肉產品的禁運。 兩國也將持續就脫水苜蓿（苜蓿草脫水後製成的顆粒，可作為牛、羊飼料使用）市場准入展開對話。中法雙邊合作也將擴展到獸醫領域和進口食品的衛生監管。

此前，上月德國 總理蕭茲訪華後，中國海關總署也宣布，已解除對部分德國牛肉進口與狂牛症的相關禁令。更早之前，法國總統馬克宏 於2018年初，首次以總統身分訪問中國時，就以推動法國牛肉進口中國的完全解禁，作為該次訪問的重要成效之一。