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中國4海警船入金門禁止水域 海巡艇監控驅離

中央社金門縣6日電
中國海警6日下午3時許有4艘船編隊航入金門南方禁止水域，台灣海洋委員會海巡署派3艘巡防艇平行對應，拒止船隊繼續航行，中方船隻下午4時37分陸續航出禁限制水域。（台灣海洋委員會海巡署提供）中央社
中國海警6日下午3時許有4艘船編隊航入金門南方禁止水域，台灣海洋委員會海巡署派3艘巡防艇平行對應，拒止船隊繼續航行，中方船隻下午4時37分陸續航出禁限制水域。（台灣海洋委員會海巡署提供）中央社

中國海警4艘船編隊今天下午航入金門南方禁止水域，台灣海巡署派3艘巡防艇平行對應，拒止船隊繼續航行。海巡署表示，全天候監控中方無預警航入禁限水域船隻，堅定執法立場予以驅離。

台灣海洋委員會海巡署金馬澎分署發布新聞稿指出，中國海警船繼3日航至金門附近海域後，14608、14604、14512、14603共4艘海警船今天下午3時30分再次編隊航入金門南方禁止水域，海巡署派出巡防艇對應，中方船隻下午4時37分陸續航出禁限制水域。

台灣海巡署金馬澎分署表示，中國海警局近期密集集結海警船，以編隊方式刻意航入金門南方禁限水域，海巡人員除運用聯合情監偵全程監控外，並預置及派遣巡防艇併航對應，蒐證監控、廣播驅離，使中國海警船隊航出金門禁限制水域。

台灣海巡署金馬澎分署指出，金門南方海域交通繁忙，是海域重要航道，航行、進出港口及錨泊等待進港船隻很多，中方以編隊方式在水域高速航行，已嚴重破壞兩岸和平穩定、影響海上航行安全及交通秩序。

台灣海巡署金馬澎分署呼籲中方應立即停止危害航行安全行為，秉持對等相互尊重原則，共同維護海上秩序，確保兩岸人民安全與福祉。

針對中方海警船以不定期、無預警方式編隊航入禁限水域，海巡表示，會全天候以各種偵蒐設備監控，在不挑釁、不衝突、不迴避、不示弱原則下，堅定執法立場，驅離航行禁限水域的中方公務船舶，確保海域航行安全與秩序。

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