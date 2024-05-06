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藍墨客公開挺台參與國際組織 陸外交部：震驚、憤慨

中國新聞組／即時報導
大陸外交部發言人林劍痛批美國副助理國務卿藍墨客日前涉台相關談話，是公然「信口雌黃」，令人震驚和憤慨。（路透）
大陸外交部發言人林劍痛批美國副助理國務卿藍墨客日前涉台相關談話，是公然「信口雌黃」，令人震驚和憤慨。（路透）

針對美國國務院主管中國和台灣事務的副助理國務卿藍墨客日前公開表態支持台灣參與國際組織，並呼籲國際共同抵制中國曲解聯大2758號決議。大陸外交部發言人林劍6日痛批藍墨客相關言論「完全是對事實的歪曲，對歷史的篡改，對國際法和國際關係基本準則的踐踏」。

林劍並說，一個負責中美關係的美國國務院官員公然「信口雌黃」，編造和散布謊言，令人震驚和憤慨。中方已向美方提出嚴正交涉。

藍墨客4月29日在華盛頓智庫德國馬歇爾基金會一場座談會上表示，聯合國大會第 2758 號決議「未認可、不等於、也不反映對中國『一中原則』的共識」。

藍墨客並稱，2758號決議與各國在與台灣關係方面的主權選擇無關；在台灣最終政治地位問題上，2758號決議不構成聯合國體制的立場；2758決議不排除台灣有意義地參與聯合國系統和其他多邊論壇。

對此，林劍在6日行記者會上表示，1971年第26屆聯合國大會通過的第2758號決議，「白紙黑字、清清楚楚地寫明，決定恢復中華人民共和國的一切權力，承認她的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表，並立即把蔣介石的代表從他在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法占據的席位上驅逐出去。」

林劍說，決議清楚表明，中華人民共和國政府是在聯合國代表包括台灣在內的全中國的唯一合法政府，明確了台灣不是一個國家，台灣屬於中國領土一部分，明確了台灣的非主權實體地位。決議不僅從政治上、法律上和程序上徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，而且明確了中國在聯合國的席位只有一個，不存在「兩個中國」、「一中一台」的問題。

他指出，決議通過以來，聯合國及其專門機構在台灣問題上均遵循一個中國原則，聯合國官方文件對台灣的稱謂均為「中國台灣省」。聯合國秘書處法律事務辦公室出具的法律意見強調，聯合國認為，台灣作為中國的一個省沒有獨立地位，台灣當局不享有任何形式的政府地位，台灣地區參與國際組織活動，必須也只能按照一個中國原則處理。

林劍表示，聯合國是由主權國家組成的政府間國際組織，台灣作為中國的一個省，沒有任何依據理由和權利參加聯合國及其相關機構，這是聯合國憲章的規定，是全體會員國必須遵循的原則和應該履行的義務。

他批評美國作為一個大國和聯合國安理會常任理事國，卻惡意曲解聯大第2758號決議，炮制所謂「台灣有意義參與聯合國系統」敘事，借此虛化掏空一個中國原則，縱容支持台獨分裂活動，服務遏制打壓中國的險惡意圖。

林劍稱，美國這種開歷史倒車、冒天下之大不韙的錯誤行徑，註定遭到國際社會正義力量的抵制和反對，也註定不可能得逞。

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