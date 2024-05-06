我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：華人買房被當國安威脅 佛州新法引發歧視疑慮

「封口費」法官：川普再次違反噤言令 接下來恐坐牢

小紅書成旅遊指南 窮遊中國旅客凸顯香港觀光變化

中央社香港6日綜合外電報導
中國社群媒體小紅書已成為中國Z世代的香港旅遊指南，提供許多旅遊建議。（取材自界面新聞）
中國社群媒體小紅書已成為中國Z世代的香港旅遊指南，提供許多旅遊建議。（取材自界面新聞）

過去來香港旅遊花錢不手軟的中國觀光客，如今換成了對價格敏感的「窮遊」內地客，部分中國旅客只對香港的免費徒步旅行感興趣，甚至選擇在深圳下榻過夜省錢。

路透報導，上週中國五一長假期間，一對來自東北遼寧省的年輕表姐弟李小姐和鄧先生，也加入這波跟著社群媒體按圖索驥徒步旅遊的年輕陸客行列。他們不跟團，也不在當地精品店購物。

中國社群媒體小紅書已成為中國Z世代的香港旅遊指南，提供許多旅遊建議。中國在1995年到2010年間出生的約2億8000萬人通常被稱為Z世代。

28歲的李小姐（Laura Li）站在香港電視劇和電影地標、新古典主義愛德華時代建築風格的油麻地警署前，她表示：「個人來說，我不喜歡跟團，因為自由度太低。」

「我比較喜歡漫無目的的城市漫步。」

香港理工大學酒店及旅遊管理學院助理教授丹尼爾．梁（Daniel Leung）表示，中國觀光客旅遊和支出習慣的變化，主要是因為中國經濟復甦放緩。

他指出：「中國經濟復甦腳步不如預期。人們使用可支配所得時，也變得更為謹慎。」

這波到香港窮遊的中國觀光客和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前幾年到香港旅遊消費力強的中國觀光客截然不同。

香港餐飲聯業協會會長黃家和（Simon Wong）告訴媒體，餐飲業「五一長假」的整體收益較往常減少一成。

李小姐和她表弟選擇下榻和香港相鄰的深圳，凸顯對價格敏感中國觀光客的旅遊新型態：他們白天在香港旅遊，晚上回到深圳住宿。

李小姐說：「同樣的價格，在深圳可以住比較好的環境、空間更大且服務更好。而且只要1個小時就可以到這裡。」

她說，他們一趟下來花了大約500港元（約64美元），包含了交通費用、買票搭乘摩天輪欣賞維多利亞港，以及食物的費用。

李小姐表示，小紅書最好的建議之一是帶幾瓶水到香港，這樣也可以省下一筆錢。

李小姐指出：「我發現內地一瓶水約1元，這裡得花上10元。」

香港 觀光 社群媒體

上一則

遊客倒掛「大擺錘」 重慶景區稱偶發 才剛獲評4A級

延伸閱讀

伊能靜揭童年受虐 皮膚潰爛浸泡雙氧水

伊能靜揭童年受虐 皮膚潰爛浸泡雙氧水
伊能靜憶孤單童年 皮潰爛「浸泡雙氧水」痛哭仍被壓

伊能靜憶孤單童年 皮潰爛「浸泡雙氧水」痛哭仍被壓
移民專頁／受益人移居香港 可請NVC換面談領事館

移民專頁／受益人移居香港 可請NVC換面談領事館
中港文化差異大？ 港女後悔「北嫁」：與陸籍先生思想好不同

中港文化差異大？ 港女後悔「北嫁」：與陸籍先生思想好不同

熱門新聞

新娘穿上高中校服，悄悄走向不知情的新郎。（取材自微博）

新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」

2024-05-04 10:35
廣東梅龍高速公路坍塌，目前已知導致24死30傷。（取材自央視新聞）

死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難

2024-05-02 04:26
蘭州新區一名工人巡查組裝完成的電動汽車。(新華社)

中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐

2024-04-28 13:32
警方查獲上海19歲女網紅麗麗（化名）在網上販售性愛影片，男女主角竟是自己和男友。（取材自案件聚焦）

性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配

2024-05-03 09:30
網紅中德夫妻朱莉與阿福宣布結束12年婚姻。（取材自微博）

結婚10年沒孩子是心結？中德網紅夫妻證實離婚

2024-05-02 10:30
許多網民同情「胖貓」的遭遇，自發性的送奶茶、漢堡和鮮花到他自殺的重慶長江大橋。(取材自抖音)

網戀女友榨乾51萬元分手 21歲重慶網紅「胖貓」跳江輕生

2024-05-04 07:30

超人氣

更多 >
幸運之神最愛4生肖「賺錢沒壓力」 屬龍投資成功、他們不怕缺錢用

幸運之神最愛4生肖「賺錢沒壓力」 屬龍投資成功、他們不怕缺錢用
旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救

旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救
華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？

華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？
四大星座智商一流 雙子等同「情報蒐集機」 這類人扮豬吃老虎

四大星座智商一流 雙子等同「情報蒐集機」 這類人扮豬吃老虎
華男持2本護照入美 小黑屋盤問10小時 最終只許停留7天

華男持2本護照入美 小黑屋盤問10小時 最終只許停留7天