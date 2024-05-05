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五一觀光潮發黑心財？ 杭州買叫花雞「只有土、沒有雞」

世界新聞網／輯
中國博主在杭州買到三隻叫花雞，但發現其中兩隻只有土、沒有雞。(影片截圖)
中國博主在杭州買到三隻叫花雞，但發現其中兩隻只有土、沒有雞。(影片截圖)

中國五一連續假期剛結束，一場「叫花雞風波」讓去杭州河坊街旅遊的博主「夏若淺沫」感到不順心。

潮新聞報導，根據該博主的視頻，5月1日下午，「夏若淺沫」和家人前往河坊街，並在一家長沙臭豆腐店購買了三隻叫花雞，其中一隻當場打開並食用，另外兩隻帶回了家。回到家後，「夏若淺沫」打開了另外一隻雞，但發現只有土、沒有雞，於是在打開最後一隻叫花雞的同時錄製視頻，結果發現，最後一隻也沒有雞。

博主2日發了「開盲盒」視頻，迅速引起網友關注。微博「上城發布」5日通報稱，根據消費者反映的「叫花雞裡沒有雞」情況，上城區市場監管局已於當地時間4日下午1時至河坊街涉事商戶開展現場檢查、製作筆錄，進行立案取證調查，並已同步受理消費投訴，聯繫消費者進行調處。目前，案件正按照法定程序開展調查辦理中，後續將根據調查結果依法依規進行處置。

報導指出，目前涉事店的商品裡已經沒有叫花雞，主要售賣臭豆腐。路口的保安也表示，市場監管來過之後，這家店暫時就不讓售賣叫花雞了，「聽他們說是臨時工，給拿錯了。」

涉事店的店員表示，「因為假期，我們招了臨時工，當天客流較大，估計當時顧客比較著急，將樣品當做是售賣的叫花雞，遞給了我們店員。店員不熟悉商品，就給打包了。我們也是昨天市場監管來了才知道。」

店員表示，之前店裡售賣的叫花雞都是統一供應鏈供應的，店裡基本只負責保溫加熱，「這個事確實對景區的影響不太好，現在暫時不售賣了，後續看有關部門的處置了。」

這起「叫花雞風波」衝上6日的微博熱搜。極目新聞評論，河坊街為杭州歷史文化街區，也是西湖申報世界歷史文化遺產的有機組成部分，是「杭州人常來，外地人必到」之處，自2001年開街以來，街區相繼被授予「中國著名商業街」、全國「百城萬店無假貨」示範街、「中華老字號第一街」等榮譽稱號，是國內首個被評為4A級景區的商業特色街區。商家賣出的「叫花雞」裡沒有雞，即便是失誤，也挺尷尬的，無形中令金字招牌蒙羞，愧對「百城萬店無假貨」示範街的這一榮譽。

微博 供應鏈

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