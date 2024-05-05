習近平訪歐 中國學者：中國對歐洲價值是戰略性的

中國國家主席習近平(左)抵法，法國總理艾塔爾(右)接機。(美聯社)

中國國家主席習近平 5日起出訪歐洲，會給中歐關係帶來何種指引備受關注。旅法政治學者、復旦大學中國研究院研究員宋魯鄭指出，目前歐洲俄烏衝突已陷入僵局，軍事手段已失去作用，政治談判是唯一的出路，中歐聯手促進和平是必然的。

習近平將於5日至10日應邀對法國、塞爾維亞與匈牙利等三國進行國事訪問。這次訪問是近5年來中國國家元首首次訪問歐洲。

宋魯鄭對本報系表示，中國和歐洲打交道，只要是雙邊就能做成事，只要是多邊肯定做不成，所以會跟法國、德國 等國家一對一打交道，而不是跟整個歐盟。而法國跟中國打交道是因為法國要建立自主，跟德國以經濟為主不同。

他說，法國國力是中等水平，但是能夠享受世界一流大國的地位，就在於它可以在各極之間扮演關鍵的平衡作用。而這也是法國的外交定位。

此外，宋魯鄭分析，俄烏衝突讓歐洲經濟受挫，如何迅速結束衝突成為法國核心戰略利益；而美國如果由川普當選總統，或將鼓舞歐洲民粹主義，同時其單邊主義導致國際政治權力真空和秩序混亂。也因此，「歐洲能夠依靠的世界大國就只有中國了」。中國的價值對法國和歐洲都是戰略性的。

宋魯鄭認為，促和止戰、政治解決一向是中國的立場，但一直被歐美拒絕，現在時空背景下法國和歐洲終於面對現實，也終於認識到中國新的戰略價值。

而中歐關係體現在維護國際秩序上，宋魯鄭提出中歐有三個共同點：一是中歐在歷史與文明因素上，持續作為維持世界和平力量；二是雙方都面臨著自身周邊地緣政治的挑戰。歐洲的俄烏衝突仍在持續，亞洲則有韓半島、印巴衝突與南海問題；三是都面臨著美國對自身周邊地緣政治問題的介入。

宋魯鄭指出，對中方而言，面臨到美國在台海挑動以阻礙中國發展。他引述2021年美國前國防部 助理國務卿柯比在其著作《否決戰略》內容，書中明確提出在台海挑起一場戰爭，犧牲台灣人生命，遏制中國發展，從而保住美國霸主地位是值得的；

對歐洲來說，宋魯鄭說，俄烏衝突發生前，歐洲的法國和德國都是積極斡旋試圖降溫，避免戰爭。美國則不斷的刺激矛盾升級。衝突發生後，歐洲成為主要受損者，美國則是受益者。

至於台灣在國際博弈中前景如何？宋魯鄭稱，台灣安全取決兩件事：一是美國想把台灣這張牌用到什麼程度；二是北京的判斷並不取決於台灣，而是取決於國際形勢。