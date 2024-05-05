我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國社會維穩當頭 官方要求擴大低收入人口監測

紐約中華美食節華埠啟動 攤位前食客如織

轉移焦點？中國電競男輕生 網路熱度高過梅大高速48死

記者謝守真／即時報導
廣東梅大高速公路1日發生的坍塌事故，已知至少造成48人不幸喪命。（新華社）
廣東梅大高速公路1日發生的坍塌事故，已知至少造成48人不幸喪命。（新華社）

中國一名21歲網路遊戲代練，日前因感情問題墜江身亡，近日突然衝上微博熱搜榜。不少中國網友發現，這起輕生事件的網路熱度，竟遠遠高過5月1日至少造成48死的廣東梅大高速公路坍塌事故，因而引發各種質疑與討論。

綜合新京報、極目新聞報導，上述跳江輕生的男子「劉某」生前從事遊戲「王者榮耀」的代練工作，遊戲ID名稱為「胖貓」。劉男4月11日在重慶長江大橋跳江輕生，原因疑似與27歲女友發生感情問題有關。

事件發生後，劉男的姐姐在整理其遺物時發現，弟弟平日省吃儉用，連麥當勞都捨不得吃，經常買人民幣10元（約1.38美元）的素菜外送，但卻相當捨得為女友花錢。

劉男的姐姐稱，弟弟與女友在一起的兩年裡，總共為女友在租房、購物、開花店等花掉了人民幣51萬元（約7萬美元）。劉男的姐姐翻看弟弟手機上與女友的聊天紀錄後憤怒不已，4月15日起在網上陸續發布超過25則訊息，此事因而曝光。

消息傳開後，在微博和社群平台X上引發不少網友討論與同情。許多中國網友因此透過外送平台購買鮮花、漢堡、奶茶等物品，送往劉男輕生的重慶長江大橋以示悼念。

但事後有不少網友發現，網友悼念劉男的這些外送，「出現大量空盒子包裝和白開水冒充的奶茶」，引發網友不滿，認為劉男生前被女友騙，死後竟還要遭到這些不良商家欺騙。

然而，劉男輕生事件在網上持續發酵的同時，廣東梅大高速公路5月1日凌晨2時許突然發生路面塌陷，目前已知至少造成48人死亡。不少網友近日發現，網上關於劉男之死的討論熱度竟高過梅大高速公路坍塌事件。

微博有不少網友質疑，「熱度高的離譜，直接蓋了坍塌事故。」還有人說，「梅大高速48條人命比不上這麼一條不會自愛的人命？」「胖貓的熱搜完美掩蓋了梅大高速塌方已致48人死亡，48個人是重大安全事故，不知道最終是否有人為此負責？」「多關心真正該關心的大事吧！」

在社群平台X上也有人直言，「電競男跳江受關注程度，怎麼熱度蓋過梅大高速豆腐渣？」「重慶胖貓輕生事件在中國很普通，不該這麼受關注，我懷疑是為梅大高速轉移視線。」

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

中國21歲遊戲代練近日因感情問題墜江身亡引發各界關注，但不少網友質疑，這起事件在...
中國21歲遊戲代練近日因感情問題墜江身亡引發各界關注，但不少網友質疑，這起事件在網上的熱度竟遠遠高過「梅大坍塌事件」。（圖／取自微博）

微博 麥當勞

上一則

蹭熱度 江蘇動物園熊貓犬吸客 鬆獅犬染色

下一則

破案高 長沙派出所成打卡熱點 網笑：去自首

延伸閱讀

黃子韜向徐藝洋求婚了？浪漫照瘋傳 經紀人：不便回應

黃子韜向徐藝洋求婚了？浪漫照瘋傳 經紀人：不便回應
從蘇享茂到「胖貓」輕生事件 律師：愛人先愛己

從蘇享茂到「胖貓」輕生事件 律師：愛人先愛己
網戀女友榨乾51萬元分手 21歲重慶網紅「胖貓」跳江輕生

網戀女友榨乾51萬元分手 21歲重慶網紅「胖貓」跳江輕生
廣東梅大高速坍塌已48死 「豆腐渣」工程釀禍？

廣東梅大高速坍塌已48死 「豆腐渣」工程釀禍？

熱門新聞

新娘穿上高中校服，悄悄走向不知情的新郎。（取材自微博）

新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」

2024-05-04 10:35
廣東梅龍高速公路坍塌，目前已知導致24死30傷。（取材自央視新聞）

死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難

2024-05-02 04:26
蘭州新區一名工人巡查組裝完成的電動汽車。(新華社)

中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐

2024-04-28 13:32
警方查獲上海19歲女網紅麗麗（化名）在網上販售性愛影片，男女主角竟是自己和男友。（取材自案件聚焦）

性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配

2024-05-03 09:30
山西運城一輛問界M7 Plus發生追撞起火事故，造成3人身亡。（圖／取自網路媒體《汽車之家》）

門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死

2024-04-28 10:44
網紅中德夫妻朱莉與阿福宣布結束12年婚姻。（取材自微博）

結婚10年沒孩子是心結？中德網紅夫妻證實離婚

2024-05-02 10:30

超人氣

更多 >
5月四生肖轉旺 屬牛邂逅浪漫、他們發橫財速度快

5月四生肖轉旺 屬牛邂逅浪漫、他們發橫財速度快
新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」

新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」
錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」

錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」
12星座運勢分析 巨蟹身心俱疲、這星座一路旺到七月

12星座運勢分析 巨蟹身心俱疲、這星座一路旺到七月
不撤資就封殺…美國市場太好賺 TikTok與電商「傷不起」

不撤資就封殺…美國市場太好賺 TikTok與電商「傷不起」