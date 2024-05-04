我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

99年歷史的巨星劇院 重振舊金山華埠社區

WSJ：挺巴學生示威 受左翼團體訓練多月

習近平出訪歐洲3國 5年來首次訪歐 單獨會晤馬克宏

中央社／台北5日電
中國國家主席習近平。（美聯社）
中國國家主席習近平。（美聯社）

中國國家主席習近平北京時間5日起至10日對法國、塞爾維亞和匈牙利展開國是訪問。這是習近平5年來首次訪問歐洲。

綜合媒體報導，習近平預計星期一（6日）在巴黎與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）及歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）舉行三邊會談；習近平與馬克宏也會單獨會面，針對中法、中歐關係以及共同關心的國際和地區熱點問題深入交換意見。

有分析認為，馬克宏和范德賴恩都期望北京利用對俄羅斯的影響力促使結束俄烏戰爭。

至於習近平，分析人士指習近平此行將重申經濟全球化立場，以及反駁歐盟對中國電動車等產業的關稅威脅。

德國之聲近日引述分析指出，習近平這次出訪的3個國家都與中國有特別的雙邊關係，其中法國是首個承認中華人民共和國的西方大國，而塞爾維亞和匈牙利則是近年來明確反對歐盟以及歐盟對中國政策的國家。

中國外交部日前表示，習近平此訪對推動與法國、塞爾維亞、匈牙利以及中歐關係整體發展具重要意義，並將為世界和平發展注入新動能。

習近平 馬克宏 歐盟

上一則

悼梅大高速坍方亡者 廣東籃球員鞋上寫「48 R.I.P」

下一則

彭麗媛現職疑似曝光 傳任中共軍委幹部考評委員

延伸閱讀

習近平訪歐前 中官方智庫強調環境與氣候合作

習近平訪歐前 中官方智庫強調環境與氣候合作
普亭5/15訪北京 會習近平討論提高雙方貿易額

普亭5/15訪北京 會習近平討論提高雙方貿易額
五四運動105週年前夕 習近平籲青年聽黨話跟黨走

五四運動105週年前夕 習近平籲青年聽黨話跟黨走
馬克宏高調宣示捍衛戰略利益 習近平訪歐「修復關係」蒙陰影

馬克宏高調宣示捍衛戰略利益 習近平訪歐「修復關係」蒙陰影

熱門新聞

廣東梅龍高速公路坍塌，目前已知導致24死30傷。（取材自央視新聞）

死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難

2024-05-02 04:26
蘭州新區一名工人巡查組裝完成的電動汽車。(新華社)

中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐

2024-04-28 13:32
警方查獲上海19歲女網紅麗麗（化名）在網上販售性愛影片，男女主角竟是自己和男友。（取材自案件聚焦）

性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配

2024-05-03 09:30
山西運城一輛問界M7 Plus發生追撞起火事故，造成3人身亡。（圖／取自網路媒體《汽車之家》）

門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死

2024-04-28 10:44
網紅中德夫妻朱莉與阿福宣布結束12年婚姻。（取材自微博）

結婚10年沒孩子是心結？中德網紅夫妻證實離婚

2024-05-02 10:30
新娘穿上高中校服，悄悄走向不知情的新郎。（取材自微博）

新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」

2024-05-04 10:35

超人氣

更多 >
新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」

新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」
5月四生肖轉旺 屬牛邂逅浪漫、他們發橫財速度快

5月四生肖轉旺 屬牛邂逅浪漫、他們發橫財速度快
出借好市多卡捲入「買真退假」詐欺 蒙市華人被控3罪

出借好市多卡捲入「買真退假」詐欺 蒙市華人被控3罪
不撤資就封殺…美國市場太好賺 TikTok與電商「傷不起」

不撤資就封殺…美國市場太好賺 TikTok與電商「傷不起」
錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」

錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」