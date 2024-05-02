特斯拉江西連環撞車內2人傷 對照華為火燒車引議

中國江西省大余縣發生特斯拉連環撞，正副駕駛僅受到輕傷。圖擷自X

一輛特斯拉電動車 1日下午在中國江西省大余縣街頭疑因操作不當，車輛失速後在空中連續翻滾又撞擊多車，全車嚴重毀損，但車內2人保住性命。不少中國民眾隨即聯想到日前追撞前車而火燒車、釀成3死的華為 電動車，議論不已。

綜合中國媒體報導及網路訊息，這場車禍發生在1日下午2時30分左右，一輛懸掛臨時車牌的鐵灰色特斯拉（Tesla）Model Y行經大余縣城區內的南安大道時，疑因閃避違規行人，駕駛在車頭已偏離且緊張下，疑似誤踩加速踏板而肇事。

根據中國網路流傳畫面，這輛特斯拉在車頭偏離下撞擊其他車輛及障礙物，隨即在空中翻滾多圈後摔落地面，又接著連續撞擊多輛車後才停下，全車的玻璃均已碎裂，後半部呈現嚴重毀損，前半部除車頭外毀損程度相對較輕，而車內的氣囊有正常彈出。

畫面顯示，女性駕駛疑似腳部被卡住，面露痛苦表情不斷呻吟。而一旁的男性乘客卻顯得十分鎮定，且在不少路人圍觀下還拿著手機發訊息及打電話，兩人的臉上及手部都有血跡。但另一方面，一旁的路邊至少有2名女性民眾受傷倒臥。

大余縣公安局事後發布的警情通報則指稱，這場車禍共造成「車內1人重傷、3人輕傷」及9輛車輛受損，「無其他人員傷亡」。肇事原因則是「緊急避讓行人操作不當」。

這起特斯拉電動車的車禍，昨天一度成為中國網路熱搜新聞。但不少網友立刻將此事與日前山西省運城市發生的華為「問界M7」電動車因追撞前方灑水車導致火燒車，車內3人全部喪生的事相對照，其中又以質疑華為的意見居多。

有網友意有所指地表示，這輛特斯拉撞得在空中翻了好幾圈，結果車裡的兩條人命還能保住，車子「沒燒起來」，氣囊也爆開了，「就不用多說了吧」；還有人暗諷說，「現在知道是誰『遙遙領先』了吧」；也有網友表示，談這件車禍談出了天，都沒人刪帖（刪文）呢，這是為什麼？

但也有網友認為，要評斷特斯拉和華為的優劣，應該也讓特斯拉撞一下灑水車，讓華為也在空中翻幾圈，才算公平；有人則說，小米電動車推出時，一堆自媒體忙著做測試報告，現在應該是這3款車（特斯拉Model Y、華為M7、小米SU7）一起比劃的時候，而且一定要做碰撞測試。