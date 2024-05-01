搭機鬧事抓起來 中國公安局10個月來拘留311人

中國民航公安機關自2023年7月以來展開整治「機鬧」行動，至今已行政拘留311人次。（圖／取自文匯報）

中國民航領域近年時常發生擾亂機艙秩序、危害飛行安全等事件，嚴重威脅民航安全秩序，損害旅客安全權益。中國民航公安機關自2023年7月以來展開專項整治「機鬧」，至今已行政拘留311人次。

新加坡 聯合早報引述中國公安部4月30日聲明，自從開始整治機鬧行動以來，民航公安機關共打擊669起事件，採行刑事強制措施6人次，行政拘留311人次。聲明稱，每百萬旅客中擾序行為人佔專項行動前下降13.2%

公安部網站公佈5種典型「機鬧」事件，包括在飛機上霸佔座位、吸菸、打架鬥毆、開啟緊急逃生門和編造虛假恐怖訊息。

據澎湃新聞報導，一名旅客4月18日搭乘武漢 飛往杜拜的航班，因嫌棄座位舒適度欠佳，在未與空服員溝通的情況下，自行坐在另一個較寬敞的位置，經空服員勸阻仍拒絕配合，機場公安最終對他做出5日行政處罰。