海試只是開始 福建艦服役前還需各類試驗才能交付

航艦的海試過程中，最具畫面感的是最小半徑轉彎測試。圖為山東艦最小半徑轉彎測試「攤煎餅」。（中國央視）

中國第三艘航空母艦福建艦，1日上午8時從上海江南造船廠碼頭解纜啟航，赴相關海域開展首次航行試驗。根據航艦建造工程進展，這次海試主要檢測 驗證福建艦動力、電力等系統的可靠性和穩定性。

香港 電台報導，有軍事專家表示，航艦的海試階段主要由海軍官兵和工廠人員共同完成，在真實的海況下進行，甚至要經歷一些大風大雨等高速、機動的情況；待海試期間發現的問題解決，下一步才交付給海軍使用。

中國軍事專家宋曉軍認為，福建艦的海試估計會比遼寧艦 和山東艦的時間更長，原因在艦上新技術非常多，特別是電磁彈射，要求成功率在4,000次或5,000次出現一次失誤。

澎湃新聞報導，海試的過程十分複雜，通常包括動力系統測試、航行性能測試、艦載設備測試、艦載機運作測試、武器系統測試、艦員訓練和適應性測試、管損和消防系統試驗、綜合系統測試等方面。

航艦的海試過程中，最具畫面感的是最小半徑轉彎測試。正如字面意思，最小半徑轉彎測試的目的，是確定航艦在進行180度轉向時所需的最小轉彎半徑。

因為這項測試中，航艦的尾流會在海面上滑出了一個大圓圈，也被中國網友戲稱為「攤煎餅」。這一測試的目的是確定航艦在進行180度轉向時所需的最小轉彎半徑，可以測試航艦在緊急規避或需要快速改變航向時的性能，評估航艦的機動性和在狹窄水域中的操控能力。

根據遼寧艦和福建艦以及美國航艦的建造、試驗經驗，海試一般為期1到2年，分為多個階段逐步完成。海試代表一艘航艦即將完成建造周期，即將進入交付部隊的階段。

即使航艦完成全部海試工作，也並不代表已經具備戰鬥力，航艦在正式交付部隊服役後，還需要與驅逐艦、護衛艦、潛艇和補給船等進行編隊聯合訓練，才能形成包括實施對陸攻擊、空中防禦、反潛作戰的作戰能力。

交付後，按照國際經驗，航艦形成戰鬥力大致需要2到5年的時間。但此類經驗一般是同一型號航艦的普遍試驗周期，每當新型航艦研發成功時，海試周期可能會有所延長。

福建艦，舷號「18」，也被稱為「003型」航空母艦，是中國自行設計建造的首艘彈射型航艦，採用平直通長飛行甲板，全艦設有3條彈射跑道，滿載排水量8萬多噸。 在2022年6月下水，並命名為福建艦。