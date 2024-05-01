這男人能嫁嗎？中國「婚戀軍師」抓住女性擇偶焦慮賺流量

中國婚戀軍師開直播，將女性的相親對象條件一一寫在白板上，拆解對方是否為可以往下發展的對象。（圖／取自潮新聞）

中國直播平台近期出現一群「婚戀軍師」，以犀利明快的形象為女性網友分析相親對象條件。經過婚戀軍師一番解讀，不論對方條件如何，都會被分析成應該拒絕的對象。此現象也呈現中國當代女性的擇偶焦慮。

據浙報集團《潮新聞》報導，女性網友會與婚戀軍師在直播間連線諮詢，從而得到一個「確定」的答案——決定是否決定與對方交往。

有別於只展示相親對象優點的思考方式，婚戀軍師會把客戶提供的對象條件寫在白板上，逐字拆解，以看懸疑片方式的分析隱含其中的各種問題，即使是條件看似不錯的相親男性，一經分析後幾乎都成為不可嫁的「渣男」。

潮新聞記者實際參與直播，發現有時一場上萬人觀看的婚戀軍師直播，有觀眾抱持獵奇心態，也有觀眾覺得能透過直播學到分析技巧。

報導指出，婚戀軍師為了抓住流量，都有一套相似話術，根據外貌、學歷、戶口、房子、收入和年齡等元素評斷相親對象是否靠得住，分析過程往往過分誇大，以臆測對方缺點來吸引流量。

然而這些婚戀軍師本身是否可靠，仍有待檢驗。潮新聞實際接觸一名婚戀軍師，對方自稱婚姻家庭心理諮詢師，但當記者進一步詢問相關資格證明，對方卻開始含糊其辭，僅發來一些諮詢聊天記錄和公司營業執照。

該位婚戀軍師另有經營「情感私人教練」服務，價格從每個月人民幣1,998元到5,988元不等（約合新台幣9,000元到2萬7,000元之間），並強調「沒有搞不定的男人，只有不會技巧的女人」。

以實操代聊來說，對方聲稱，「只需要提供一些聊天記錄，我就能解讀相親男的真實期待和情感需求，並代替你聊天回覆，讓對方瘋狂上頭。」

報導指出，從紅遍中國的「王婆說媒」到年輕人付費諮詢的「婚戀軍師」，背後透露出年輕人的婚戀迷惘與焦慮。

上海大學社會學院教授計迎春告訴潮新聞記者，「中國正在從普婚社會向晚婚社會轉型，婚戀從社會規範變成個人選擇，其中經濟等現實因素對婚姻影響也越來越大。」