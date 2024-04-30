中國推進自動駕駛車 杭州5/1率先上路

特斯拉 的全自動輔助駕駛系統（FSD）傳出將獲中國官方解禁之際，杭州市明天將率先開放8個城區讓自動駕駛車上路測試應用，成為中國第一個為低速無人車立法並規範上路流程的城市。

特斯拉執行長馬斯克 （Elon Musk）28日赴中國訪問，在北京會見中國總理李強。據路透報導，馬斯克此行試圖爭取讓特斯拉的FSD軟體能在中國使用。華爾街日報引述知情人士稱，中國政府已表示初步批准，但北京當局和特斯拉官方均未確認。

據錢江晚報報導，「杭州市智能網聯車輛測試與應用促進條例」5月1日正式施行，成為中國大陸首個以地方立法明確自動駕駛車輛上路具體流程的城市，也是首個為低速無人車立法的城市。

杭州明天起將開放全市8個城區和桐廬縣城區共計3474平方公里，作為智慧網聯車輛測試應用區域，服務人口超過1000萬。

據報導，所有高級別自動駕駛車輛需要先完成虛擬場景測試和封閉場景測試，才會進入該條例規定的「道路測試與應用」。也就是，自動駕駛車輛遵循從空載到實載、從主駕有人到主駕無人，最後投入商業應用。所有階段都有行駛時間、里程和安全性要求。

據稱，至今杭州累計安全測試與應用里程已超過120萬公里，主動事故率為零。

杭州當局在上述條例中，對事故的責任認定、處罰主體等都有規定。如果自動駕駛車輛發生交通事故，會根據事故各方的行為對事故發生所起的作用及過錯嚴重程度，確定各方的事故責任，責任認定與有人駕駛車輛相同。

報導說，如果自動駕駛車輛發生了交通安全違法行為，車上有駕駛或者隨行安全員的，對他們進行處理；如果沒有的，將對提交測試和應用的主體進行處理。

據杭州日報，杭州市經信局有關負責人26日表示，杭州是國家新能源汽車示範推廣首批雙試點城市，今年剛好是獲批國家5G 車聯網應用示範區10週年，「杭州市智能網聯車輛測試與應用促進條例條例」的推出實施將為建設智慧網聯汽車「車路雲一體化」試點標竿城市提供有力的法治保障。

據報導，2023年，杭州智慧網聯和新能源汽車產業鏈實現產值達人民幣2798.6億元（約390億美元）。目前，已向16家企業發放測試與應用牌照424張，累計安全測試與應用里程超過120萬公里。

報導指出，杭州自動駕駛車上路，當局將同時推進道路基礎設施智慧化改造升級，實現全市信號機及交通標誌標識聯網率95%以上，升級支持5G-A基站3000個以上，全力創建國家智慧網聯汽車「車路雲一體化」應用試點城市。