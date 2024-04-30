延宕多時 中共中央決定7月召開三中全會

中國國家主席、中共總書記習近平。(美聯社)

據新華社報導，4月30日，中共 中央政治局召開政治局會議，決定今年7月在北京召開二十屆中央委員會第三次全體會議（三中全會）。

新華社指，30日主要議程是，中共中央政治局向中央委員會報告工作，重點研究進一步全面深化改革、推動中國式現代化問題。會議分析研究當前經濟情勢與經濟工作，審議《持續深入推動長三角整合高品質發展若干政策措施的意見》，並由中共中央總書記習近平主持會議。

會議指出，改革開放是黨和人民事業大踏步趕上時代的重要法寶。當前和今後一個時期是以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵時期。面對紛雜的國際國內情勢，面對新一輪科技革命與產業變革，面對人民新期待，必須繼續把改革推向前進。

會議強調，要統籌海內外兩個大局，統籌推進「五位一體」整體布局，協調推進「四個全面」戰略布局，以經濟體制改革為牽引，以促進社會公平正義、增進人民福祉為出發點和落腳點，更加注重系統集成，更加重視突出重點，更加重視改革實效，推動生產關係和生產力、上層建築和經濟基礎、國家治理和社會發展更好相適應，為中國式現代化提供強大動力和制度保障。

會議坦言，經濟持續回升好仍面臨諸多挑戰，主要是有效需求仍不足，企業經營壓力較大，重點領域風險隱患較多，中國內部大循環不夠順暢，外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性明顯上升。同時必須看到，中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，開局良好、回升向好是當前經濟運作的基本特徵和趨勢，要增強做好經濟工作的信心。

會議強調，要認真落實中共中央經濟工作會議和全國兩會精神，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快建構新發展格局，著力推動高品質發展，堅持乘勢而上，避免前緊後鬆，實際鞏固和增強經濟回升向好態勢。

此外，會議指，要靠前發力有效落實已確定的宏觀政策，實施好積極的財政政策和穩健的貨幣政策。要及早發行並用好超長期特別國債，加快專項債發行使用進度，維持必要的財政支出強度，確保基層「三保」按時足額支出。要靈活運用利率及存款準備率等政策工具，加大對實體經濟支持力度，降低社會綜合融資成本。

會議還指，要做好宏觀政策取向一致性評估，加強預期管理。要積極擴大國內需求，並落實大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案。要創造更多消費場景，更好滿足人民群多多樣化、高品質消費需求。要深入推動以人為本的新型城鎮化，持續釋放消費和投資 潛力。要實施好政府和社會資本合作新機制，充分激發民間投資活力。

會議強調，要因地制宜發展新質生產力。要加強國家戰略科技力量布局，培育壯大新興產業，超前布局建設未來產業，運用先進技術賦能傳統產業轉型升級。要積極發展創投，壯大耐心資本。

會議指出，要堅定不移深化改革擴大開放，建立全國統一大市場，完善市場經濟基礎制度。要積極擴大中間品貿易、服務貿易、數位貿易、跨境電商出口，支持民營企業拓展海外市場，加強吸引及利用外資。

會議強調，要持續防範化解重點領域風險。持續堅持因城施策，壓實地方政府、房地產 企業、金融機構各方責任，實際做好保交屋工作，保障購屋人合法權益。要結合房地產市場供需關係的新變化、人民對優質住房的新期待，統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施，抓緊構建房地產發展新模式，促進房地產高品質發展。

另，會議還提到，要深入實施地方政府債務風險化解方案，確保債務高風險省份和市縣既真正壓降債務、又能穩定發展。持續推動中小金融機構改革化險，多措並舉促進資本市場健康發展。

會議強調，要實際保障和改善民生，突顯就業優先導向，促進中低收入群體增收，織密紮牢社會保障網。要鞏固拓展脫貧成果，紮實推動鄉村全面振興。要抓好安全生產，推動安全生產基礎設施更新改造升級。各級領導幹部要嚴守政治紀律，堅決貫徹黨中央決策部署，不斷開創高品質發展新局面。